Juventus, Trezeguet fa discutere: boccia Vlahovic e difende David, poi chiede un colpo in stile Modric

Il grande ex centravanti bianconero contesta la scelta di rinnovare il contratto del serbo e suggerisce di puntare su un fuoriclasse in scadenza. E chiede più tempo per giudicare il canadese

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Dusan Vlahovic non ha ancora dimostrato di essere da Juventus, mentre Jonathan David ha bisogno di più tempo: questo il giudizio del grande ex David Trezeguet sull’attacco bianconero, che a suo parere avrebbe bisogno di un colpo “alla Modric” per la prossima stagione.

Juventus, Trezeguet boccia Vlahovic

David Trezeguet di gol se ne intende, ragion per cui fanno notizia i suoi consigli alla Juventus in vista delle scelte che il club bianconero dovrà fare nei prossimi mesi per rafforzare il proprio attacco. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, “Trezegol” ha di fatto bocciato Dusan Vlahovic, centravanti al quale la Juve sembra ora intenzionata a rinnovare il contratto. “David e Openda? Io mi sarei aspettato di più anche da Vlahovic – dice Trezeguet – Quest’anno si è infortunato, ma è alla quinta stagione a Torino e ancora adesso non si sa con certezza se sia veramente un nove da Juve”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il paragone con Kovacevic

Ricordando la cattiveria di un altro attaccante serbo del passato della Juve, Darko Kovacevic, Trezeguet confessa che si aspettava molto di più dal connazionale arrivato dalla Fiorentina. “Vlahovic è veloce, fisico, con buona tecnica e a Firenze segnava molto – aggiunge Trezegol -. Ma la maglia della Juve è diversa. Se ancora adesso si parla di Vlahovic come di una promessa, qualcosa non va”.

Lewandowski, un colpo “alla Modric” per la Juve

Se il futuro della Juventus dipendesse da lui, Trezeguet opterebbe per una soluzione simile a quella percorsa dal Milan con Luka Modric: l’ingaggio di un fuoriclasse, anche se in là con l’età. “Io prenderei Lewandowski a parametro zero, anche a 37 anni. Altra categoria, è uno degli ultimi nove veri insieme a Haaland”, afferma il francese campione del mondo a Francia ’98, secondo cui quello sul polacco sarebbe un investimento da fare a occhi chiusi.“Lewandowski arriverebbe alla Juve sapendo da dove viene e cosa ci si aspetta da lui: i gol. Se ci fosse la possibilità, lo porterei in braccio io a Torino”, esagera Trezegol.

Più tempo a David, non a Openda

Ma Trezeguet va controcorrente anche quando si parla delle altre punte oggi a disposizione di Luciano Spalletti. O, almeno, di una di loro: per il francese Jonathan David ha avuto difficoltà nell’ambientarsi alla Juventus, alla serie A e al gioco dell’allenatore toscano, ma merita una seconda occasione. “Merita la rivincita nella prossima stagione, il ragazzo ha qualità – spiega Trezeguet -. David ha commesso soltanto un grave errore: si é presentato promettendo 25 gol. Una sciocchezza, che ora paga”.

Diverso, invece, il discorso su Lois Openda, Trezeguet è piuttosto netto nel giudizio sul belga: “Lo conosco dai tempi del Lens. È veloce e valido, ma non si è imposto al Lipsia. Che non è il Bayern”. Figurarsi, dunque, se possa essere un giocatore chiave per la Juve del futuro…