Juventus, l’ex Trezeguet controcorrente: duro giudizio su Vlahovic, il grande rimpianto è Kolo Muani 

Per il francese il club ha aspettato troppo il centravanti serbo e si è lasciato sfuggire l’ex Psg che invece aveva dimostrato di valere

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Mentre la Juventus si affanna a rincorrere Dusan Vlahovic, sperando che firmi il rinnovo di contratto, un grande ex bianconero va all’attacco: per David Trezeguet il serbo non ha rispettato le attese e la società ha sbagliato a non puntare su Randal Kolo Muani.

La Juventus aspetta Vlahovic

La Juventus spera ancora di trattenere Dusan Vlahovic, il cui contratto scadrà alla fine del mese di giugno. La situazione col serbo è ormai nota: il club spera che il giocatore firmi un rinnovo a cifre più basse – massimo 7 milioni di euro – rispetto ai 12 milioni percepiti attualmente, l’attaccante non ha intenzione di calare così tanto le sue pretese e, intanto, spera in una chiamata di un top club europeo. Chiamata che, però, finora non è arrivata.

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Trezeguet, duro giudizio su Vlahovic

In questo contesto suonano fragorose le parole di David Trezeguet, uno che di gol e centravanti se ne intende. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l’ex bomber della Juventus ha offerto di fatto una posizione opposta a quella della dirigenza bianconera: per Trezegol, infatti, negli ultimi anni Vlahovic è stato un fattore negativo per la Juventus più che una risorsa. “Il suo problema è che è un grande giocatore che la Juve aspetta ormai da troppo tempo – ha dichiarato Trezeguet parlando del serbo -. Magari fa bene una partita, ma poi non è mai riuscito a confermarsi. Lo stesso vale per David e Openda”.

Il rimpianto Kolo Muani

Secondo Trezeguet, la Juventus si è invece lasciata sfuggire un altro attaccante che, in tempi decisamente più brevi rispetto a quelli di Vlahovic, ha dimostrato di poter contribuire alla causa bianconera. “Magari andava tenuto Kolo Muani che in poco tempo ha dato molto di più – ha aggiunto Trezeguet, completando il suo giudizio severo su Vlahovic -. Poi capisco che le dinamiche contrattuali sono complesse, però sportivamente forse anche per lui sarebbe stato meglio rimanere alla Juventus”.

Sondaggio del Napoli per Dusan

Riguardo al serbo, l’ultima novità è quella raccontata da Tuttosport ormai un paio di giorni fa: il d.s. del Napoli Giovanni Manna avrebbe fatto un sondaggio con gli agenti di Vlahovic per ingaggiarlo a parametro zero. La notizia risale a prima della scelta di Massimiliano Allegri come nuovo tecnico dei partenopei: chissà che l’arrivo di Max, grande estimatore di Vlahovic, non spinga Aurelio De Laurentiis ad affondare il colpo per il serbo.