Juventus, trovata la strada per il talento della Ligue 1

L’inizio della stagione ha evidenziato che la Juventus ha bisogno di un centrocampista di qualità, in grado di organizzare la manovra e soprattutto di supportare le punte, fornendo assist e – magari – qualche gol. L’identikit dell’uomo che serve ai bianconeri porta dritto a Houssem Aouar, il 22enne centrocampista del Lione che anche in questa stagione sta confermando la sua crescita, affermandosi tra i migliori interpreti del ruolo in Europa.

L’idea della Juve per arrivare ad Aouar

Aouar piace alla Juventus da tempo, ma nelle ultime sessioni di mercato i bianconeri non avevano la liquidità e lo spazio in organico per il franco-algerino, valutato dal Lione almeno 50 milioni di euro. In estate, però, Paratici ha realizzato un’operazione che potrebbe essere utile per abbassare le pretese del club francese e portare Aouar in bianconero: il prestito al Lione di Mattia De Sciglio.

Secondo la Juve, il riscatto del difensore potrebbe essere l’arma per far calare il prezzo di Aouar almeno di una decina di milioni. I tifosi juventini sperano, ma ad oggi il terzino scuola Milan ha collezionato appena 2 presenze e 26 minuti con la maglia del club francese, il che ha generato un certo scetticismo nei commenti alla notizia.

Tifosi scettici sull’operazione

“Magari piazzassimo De Sciglio e prendessimo Aouar”, commenta su Facebook Fabio. Per Daniele, concludere l’operazione sarà complicato: “Su 10 partite di Ligue 1 ne ha fatte 2 da subentrato con 26 minuti totali giocati… la vedo dura anche solo valutarlo”.

Sergio teme che De Sciglio non riuscirà neanche a concludere la stagione con il Lione: “Vedrete, ce lo rispediscono indietro a Natale”.

Per Marco, invece, l’affare non si farà per le pretese del Lione: “Scusate ma questo Aouar non mi sembra un grande centrocampista che possa costare quelle cifre. Si parla di una valutazione di 60 milioni, io ne spenderei la metà e prenderei Locatelli dal Sassuolo”.

SPORTEVAI | 12-11-2020 12:14