Juventus, Tudor allo scoperto su Vlahovic e mercato poi l'annuncio su Koopmeiners

Il tecnico bianconero parla alla vigilia dell'amichevole col Borussia Dortmund, dal tema vacanze alle condizioni dei nuovi acquisti David e Joao Mario

E’ solo un’amichevole ma la gara di domani della Juventus contro il Borussia Dortmund, dove si celebrerà anche l’addio al calcio di Matt Hummels, è una sorta di prova generale della squadra di Tudor. La formazione che scenderà in campo sarà quella che al 90% debutterà in campionato tra due settimane, a prescindere da nuovi arrivi, ed il tecnico croato in questi sette giorni farò tutte le sue considerazioni tra la gara con i tedeschi e quelle con l’U.23 di mercoledì e con l’Atalanta di sabato prossimo.

Il Mondiale per club e le vacanze

Tudor mette le mani avanti, ricorda i carichi di lavori svolti, ma punta a presentare una Juve pronta per il debutto in campionato col Parma del 24 agosto. Il tecnico croato torna sulla preparazione influenzata dal mondiale per club e sulle vacanze: “I giocatori devono avere un mese minimo di vacanze, io sono favorevole perché sono stato giocatore e giocatore è tutto. Questa direzione dove si sta andando di dare sempre meno riposo ai giocatori, io sono contrario, tutto parte dai giocatori, parte da loro, bisogna trovare una giusta dose e non esagerare.

Poi sono state tre settimane, che non sono poche, non sono tante, però i ragazzi si sono rinfrescati, sono tornati vogliosi, non perdendo neanche troppo dal punto di vista fisico. Questo mese lo voglio usare per lavorare, perché poi dopo quando si inizia a giocare, si gioca tre giorni, non c’è più tempo di lavorare, è giusto dal mio punto di vista usare questo mese per lavorare”.

Il ruolo di Koopmeiners

L’allenatore della Juve si aspetta molto da due “acquisti” speciali, ovvero Bremer e Koopmeiners: “Sarà la loro stagione, sono giocatori due forti, sono felicissimo di come li vedo, stanno facendo bene ognuno nel suo momento. Bremer che viene da questo infortunio lungo, domani parte dall’inizio, gli diamo ancora a minutaggio, vedremo quanto. Koop sta facendo bene, sta lavorando bene, avrà un ruolo importante in questa stagione”.

La posizione degli esuberi

Capitolo mercato, Tudor non si sbilancia: “Noi facciamo aggiornamenti tutti i giorni, siamo in comunicazione, siamo in sintonia, si parla, si vede cosa si può fare, c’è società che lavora, io sono qua a lavorare con questi ragazzi che ho a disposizione, una rosa importante, una squadra importante e seria che vuole fare il suo in campionato

Come si stanno integrando Jonathan David e João Mario? Bene, sono ragazzi professionisti, stanno andando bene. Domani li facciamo vedere dall’inizio tutti e due. Anche gli esuberi si comportano tutti bene, è stata una scelta fatta in modo diverso dall’anno scorso. Siamo un po’ tanti, poi si fanno le partitelle, possono giocare sempre in venti, però abbiamo organizzato il lavoro per tutti, poi vedremo cosa succede fino al 31, che il mercato è aperto. Vlahovic? io parlo con tutti, tutti, Dusan sta lavorando bene, come gli altri, molto professionale, niente altro”