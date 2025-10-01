Juventus, Tudor come Chivu: ecco chi paga per tutti in Champions League

Stasera con il Villarreal dovrebbe toccare a Perin giocare titolare in porta al posto di Di Gregorio, l'ex Monza non ha convinto i tifosi bianconeri

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Non c’è solo in attacco, dove continuano ad alternarsi le punte a disposizione, una certa confusione in casa Juventus. Se davanti da diverse partite è iniziato il valzer tra David, Vlahovic e Openda ecco che ora anche in porta si va verso il turnover. Nove gol presi tra campionato e Champions in sei partite sono troppi per una squadra che ha ambizioni importanti e l’impressione è che il primo a pagare possa essere Di Gregorio. Stasera contro il Villarreal dovrebbe toccare a Perin dal 1′.

La difesa di Tudor

Può sembrare un paradosso, visto che solo pochi giorni fa Tudor aveva difeso l’ex Monza ma per la prima volta, il tecnico croato vuol dare fiducia a Perin. Una mossa che ricorda quella di Chivu, che sta alternando Sommer con Martinez tra i pali. Una scelta “pesante” perché senza Gleison Bremer la difesa sarà meno impermeabile.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’alternanza in attacco

Sul turnover davanti Tudor è stato chiaro: “Per tutti i giocatori la Champions è un terreno ideale, vogliono giocare e sono tutti forti. Sono felice di avere tutti e tre, parlo con loro, li devo anche coccolare e farli sentire importanti. Sono tutti e tre bravi ragazzi e giocatori forti, parlo con loro tutti i giorni e mi piace la loro mentalità. Tutti e tre daranno una grande mano“. Possiamo essere un osso duro per tutti, io sono contento della squadra che ho. Una risposta un po’ politica ma ci sta

Come reagiscono gli attaccanti alle rotazioni? Ho parlato con loro, reagiscono bene, in allenamento. Ci siamo messi lì per una bella chiacchierata e li ho visti bene, sono motivati, abbiamo condiviso tutto anche con le problematiche che possono esserci. Sono tutti vogliosi, concentrati per dare un contributo dall’inizio o in corso. Anche alla fine, abbiamo visto tutte le possibilità e questa cosa sarà adottata fino alla fine”.

La probabile formazione della Juventus

Stasera contro il Villarreal pertanto dovremmo vedere Perin tra i pali, difesa a tre con Kalulu, Gatti e Kelly. Sulle corsie laterali spazio a Cambiaso e Cabal, mentre in mezzo agiranno Locatelli e McKennie. In avanti Jonathan David guiderà l’attacco, supportato da Koopmeiners e Yildiz. Mentre Vlahovic, Openda e Zhegrova partiranno dalla panchina. All’appello mancheranno Thuram e Bremer che sperano di tornare per il match contro il Milan domenica sera.

Juventus (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Gatti, Kelly; Cambiaso, Locatelli, McKennie, Cabal; Koopmeiners, Yildiz; David. All. Tudor

I tifosi approvano il cambio

Fioccano i commenti dei tifosi sui social: “Forse vedremo , non dico una parata, ma almeno un tuffo” e poi: “Oddio forse un portiere che prova a tuffarsi”. E anche: “Finalmente” e infine: “Ecco così dimostreremo che abbiamo due portieri uno più scarso dell’altro…”