Juventus, Tudor si gioca il futuro su David ma spuntano le prime voci di addio: il Bayern Monaco spinge per Vlahovic

Arriva il momento delle scelte forti in casa bianconera e il canadese diventa inaspettatamente l'uomo giusto per il mister. Una mossa rischiosa che spinge ancor di più alla porta Vlahovic.

Igor Tudor ha deciso: fiducia rinnovata e per certi versi incondizionata a Jonathan David. Il tecnico croato continuerà a puntare sull’attaccante canadese, protagonista di un avvio di stagione tutt’altro che convincente. Nonostante il parere di tifoseria e critica, l’ex Lilla ha scalzato Dusan Vlahovic nelle gerarchie dell’attacco bianconero. La mossa, però, può mettere a repentaglio il destino dello stesso allenatore, qualora sul campo non dovessero arrivare le risposte attese.

Il titolare nella Juve resta David

Jonathan David è in crisi. I suoi gol divorati sono diventati meme che circolano sui social e che mettono alla berlina il nuovo acquisto della Juventus. Nonostante l’impatto choc con l’universo bianconero, l’attaccante canadese continua a godere della stima e della fiducia da parte di mister Tudor. La scelta è fatta: serve un numero 9 titolare, per evitare continue rotazioni che fanno male all’intero gruppo, e questo sarà proprio il 25enne nato a Brooklyn.

La scelta di Tudor, i rischi e il Marsiglia

Si tratta di una decisione forte da parte di Igor Tudor e per certi versi anche rischiosa. Per ora l’attaccante ex Lilla ha messo a referto un solo gol alla prima giornata e poi nulla più. L’ambiente inizia ad essere già deluso del rendimento della squadra, una situazione che – se dovesse rimanere tale – potrebbe portare anche a clamorosi ribaltoni. Oggi sembrano illazioni, ma la Juve ha già dimostrato nel recente passato di aver cambiato rotta e di essere pronta anche a sostituire l’allenatore qualora non ne fosse più convinta.

Intanto la società una via d’uscita potrebbe anche trovarla con Jonathan David, se effettivamente il nordamericano non dovesse riuscire ad entrare in sintonia con la squadra. In Francia il giocatore continua ad essere molto stimato. Lo segue pure l’Olympique Marsiglia che nel caso un tentativo a gennaio lo farebbe volentieri. La Juve lo ha preso a zero: potrebbe realizzare una plusvalenza anche dinanzi ad un’offerta minima.

Vlahovic sulla porta: ci pensa il Bayern

Chi esce penalizzato dalle volontà di Tudor è Dusan Vlahovic, che la Juve a dire il vero ha provato a cedere anche la scorsa estate. Il serbo fin qui è stato l’attaccante migliore della Vecchia Signora, nonostante il mercato. Tuttavia, questo rendimento non basta: il contratto in scadenza e soprattutto la totale assenza di una trattativa per il rinnovo, impongono ai bianconeri di mantenere le antenne dritte in vista di gennaio.

Ci sta pensando il Bayern Monaco e in quel caso anche le reticenze del giocatore potrebbero sparire, data l’importanza del club bavarese. Per Comolli sarebbe una grande occasione: incasserebbe denaro e risolverebbe un problema. La Juve poi andrebbe a reinvestire il capitale sul centrocampo, reparto apparso abbastanza carente in questi mesi.