Juventus, Tudor rischia ancora: l’attacco a sorpresa di Del Piero, anche Henry scettico. Il rapporto difficile con Comolli

I due ex giocatori bianconeri critici dopo il ko con il Real Madrid: “A questa squadra manca un’identità”. In discussione anche il rapporto tra Tudor e Damien Comolli

Una buona prestazione, seppur culminata con una sconfitta, che non cancella tutti i dubbi. Il cartello “lavori in corso” campeggia ancora in casa Juventus con Igor Tudor che però si è guadagnato un po’ di spazio di manovra dopo la partita solida giocata dalla sua squadra sul campo del Real Madrid. Non è un assegno in bianco, quanto piuttosto la garanzia che almeno nel brevissimo periodo non verrà presa nessuna decisione sul suo futuro.

Le parole di Del Piero

Alessandro Del Piero non è mai stato tra gli opinionisti più severi, soprattutto quando si parla della sua Juventus. Ma le sue parole alla CBS dopo la sconfitta in casa del Real Madrid hanno fatto discutere: “La Juventus è alla ricerca di qualcosa, non è ancora chiaro cosa. Ci sono stati molti cambiamenti, sappiamo quello che è successo alla fine della scorsa stagione e durante l’estate. Tudor onestamente non era la prima opzione, lo sappiamo tutti. Sono arrivati nuovi giocatori, la squadra veniva da una situazione disastrosa dentro e fuori dal campo. C’è costantemente qualcosa che non va. Tudor sta provando a fare del suo meglio ma non ha trovato un undici titolare. Ha tante opzioni ma non è stata cresta un’identità ed è quello che manca”.

Real Madrid-Juventus: le pagelle

L’analisi di Henry

Sempre dai microfoni di CBS, arriva anche l’opinione di un altro ex bianconero come Thierry Henry e anche lui pone l’accento sulla mancanza di identità che sarebbe il problema principale per i bianconeri in questo momento: “Lottare senza un’identità o una filosofia è difficile. Alcune persone quando pensano troppo smettono di combattere. Quando capisci chi sei allora tutto cambia. Capisco che Tudor sia arrivato da poco, hanno un nuovo presidente e le cose possono ancora succedere, tuttavia oggi nessuno aspetta nessuno. Il club è la cosa più importante. Ma devi muoverti, non è bello vedere la Juventus giocare così”.

Il rapporto con Comolli

La buona prestazione, nonostante il ko, contro il Real Madrid sembra aver messo in pausa le voci su un possibile esonero di Igor Tudor. Ma la schiarita definitiva non c’è ancora stata anche se prima del match del Bernabeu, Giorgio Chiellini ha confermato la piena fiducia nel tecnico croato. A svelare un retroscena nell’ambiente bianconero è stato il giornalista di Repubblica, Emanuele Gamba che si è soffermato su un rapporto non perfetto tra il tecnico e Damien Comolli: “La questione è molto semplice. Tudor non è l’allenatore di Comolli, e Comolli non è il dirigente di Tudor. Non c’è quella sintonia che nasce tra un dirigente e un tecnico che si sono scelti. Questo, inevitabilmente, ha compromesso il loro rapporto”.