Juventus, Tudor parla da esonerato, la reazione di Comolli: per i tifosi è già divorzio

Lo sfogo del croato alla vigilia della gara con il Real è il sintomo di un forte malessere, la società sorpresa, il popolo bianconero lo ha bocciato

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

E’ stato l’ultimo sfogo prima dell’addio? Mai prima d’ora Igor Tudor aveva usato toni così forti in conferenza come ieri, giorno di vigilia del delicato match di Champions contro il Real Madrid. L’aria era quella di chi sta per salutare: parole da pre-esonerato con tanto di spiegazione dei risultati ottenuti dalla sua Juve. Il tecnico croato vede il terreno crollare sotto la sua panchina e tira tutto fuori, di fronte alla dirigenza al completo, mentre sui social per i tifosi il divorzio è già scritto.

Lo sfogo di Tudor

Se finora Tudor era sempre stato pacato nei toni, anche se sempre più nervoso partita dopo partita, ecco che è arrivato il momento di alzare la voce: “Abbiamo commentato questa pazzia di calendario. Io sto vedendo tre partite di Champions con Borussia, Villarreal e Real. Poi in campionato Inter, Atalanta e Milan. Abbiamo pareggiato col Milan e i tifosi non sono stati contenti. Se avessimo giocato con la Cremonese e non col Milan, saremmo stati primi in classifica. Noi in crisi? Ma perché nessuno dice che abbiamo affrontato tutte queste gare difficili una dopo l’altra? Alla Juve un pari porta frustrazione. Noi contro l’Inter abbiamo fatto un grande prestazione, con l’Atalanta meglio noi e anche col Verona dove nessuno mi dà un rigore e l’espulsione. Infine il Milan dove prendiamo un punto e io sono contento, ma il tifoso no. Senza gli errori di Verona e con un altro calendario saremmo stati primi”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La reazione di Comolli

Increduli in sala stampa i dirigenti bianconeri. In prima fila ad assistere alla conferenza di Tudor c’era tutto lo stato maggiore bianconero al completo: il direttore generale Damien Comolli, il direttore tecnico Francois Modesto e il Director of Football Strategy Giorgio Chiellini. E tutti e tre sono rimasti stupiti per non dire spiazzati dalla disamina dell’allenatore, dopo che il giorno prima il confronto tra allenatore e dirigenza era stato differente. Un vero autogol quello di Tudor che per i tifosi è già bocciato.

Per i tifosi l’addio è scontato

Fioccano le reazioni sul web: “Meglio che non fai l’analisi delle prestazioni. Sennò altro che primi, saremmo ultimi. Grazie Igor Tudor ti vorrò sempre bene. Ma la Juve come sai è altra roba. Meritiamo di meglio” e poi: “Chiudi le valigie e vattene Tudor” e anche: “Le parole di Tudor prima della partita contro il Real Madrid dicono tutto: non è da Juventus, inutile girarci intorno” e ancora: “Nessuno ti chiede di vincere sempre, ma di competere sì. Di non entrare in campo come “turisti che non hanno pagato biglietto” (cit.), sì. E non vinciamo da 39 giorni…”

C’è chi scrive: “Dichiarazioni inaccettabili da un allenatore della Juventus. Ti ho sempre difeso Igor ma ora penso sia inevitabile dirsi addio te la sei giocata malissimo queste cose non si devono e non si possono dire” e anche: “Tudor ha completamente perso il senso di appartenenza al mondo juve, si sta lamentando (di siocchezze), come fosse allenatore del Lecce…Basta, ponete fine a questo imbarazzante momento” e ancora: “Dopo la conferenza di ieri sera penso che il suo percorso alla Juventus sia giunto al capolinea e Tudor lo ha capito da almeno 3 settimane. Ennesimo allenatore bruciato da quell’incompetente di Elkann….”

Il web è scatenato: “Le dichiarazioni rilasciate a proposito della Cremonese sono fuori luogo e irrispettose. Le partite si vincono sul campo, non a parole in sala stampa” e poi: “Ha avuto un flusso di coscienza davvero fuori controllo e preoccupante. Se serviva un segnale, non è arrivato. Anzi…” e ancora: “Sotto pressione sta emergendo una inquietante inadeguatezza al ruolo, sotto il punto di vista tecnico e comunicativo” e anche: “Sensazioni da ultima conferenza…” e infine: “Con le ultime dichiarazioni dimostra di essere uno che alla Juventus deve pulire il prato. Non dura un altro mese. Allenatore di terza fascia e pure arrogante. Il tuo curriculum? Una coppa croata…”.

La bordata di Ravezzani

Anche il direttore di TeleLombardia, Fabio Ravezzani, è intervenuto sulla vicenda e su X/twitter ha scritto: “La conferenza di Tudor pre Real è stata lunare. Certo, se avesse incontrato squadre più deboli forse sarebbe stato più facile. Ma dopo 5 pareggi e una sconfitta attaccarsi al calendario è ridicolo. Per inciso, con Como e Verona la Juve ha fatto un punto. A quando la pioggia?”