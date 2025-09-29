Juventus, per Tudor dopo il caso bomber l’accusa sulla gestione di Locatelli e Koopmeiners 

Non solo l’attacco che non ha ancora trovato un assetto definitivo, tra i capi d’accusa a Igor Tudor dopo il pareggio con l’Atalanta c’è anche la gestione del centrocampo, con l’alternanza tra Locatelli e Koopmeiners che non sta funzionando: durissima l’analisi di Riccardo Trevisani, che accusa il tecnico di aver compiuto una scelta sbagliata contro la Dea.
Juventus, attacco e centrocampo le spine di Tudor
Igor Tudor non ha ancora definito un assetto definitivo per l’attacco della Juventus, alternando ripetutamente i centravanti a disposizione – David, Vlahovic e Openda – e anche gli uomini nelle posizioni sulla trequarti (ad eccezione di Yildiz), senza riuscire a dare continuità al gioco offensivo della Juventus. Ma durante l’ultima puntata di Pressing, Riccardo Trevisani ha aggiunto un capo d’accusa al processo al tecnico croato: la gestione del centrocampo.
L’accusa di Trevisani su Locatelli e Koopmeiners
Secondo Trevisani, infatti, Tudor non ha capito che la Juventus non può fare a meno di Manuel Locatelli. E, soprattutto, che quando l’italiano deve rifiatare, il compito di sostituirlo non può essere affidato a Teun Koopmeiners. “La Juventus gioca male, a prescindere dal centravanti gioca male”, l’accusa lanciata in tv a Tudor da Trevisani, che poi entra nel merito delle scelte a centrocampo.
“Locatelli va fuori a Verona nell’intervallo e nel secondo tempo il Verona domina la Juventus – le parole del giornalista – e tu che fai? Nella gara dopo ti ripresenti senza Locatelli e con Koopmeiners che sono 50 partite che prende un’insufficienza…”.
La sentenza su Tudor
Le parole di Trevisani accendono il dibattito: per Franco Ordine le responsabilità non sono solo dell’allenatore della Juventus. “Dobbiamo riconoscere una giustificazione a Tudor – spiega il giornalista – sta pagando a caro prezzo gli errori fatti nella passata stagione, tra allenatore e mercato: se Koopmeiners fa il mediano, ruolo che con Gasperini non faceva, c’è qualcosa che non funziona in tutta la Juve”. Per Trevisani, però, la responsabilità principale resta di Tudor: “Ma schierare Koopmeiners è una scelta, non è che l’hanno obbligato… Poteva mettere Locatelli o McKennie: è una scelta sbagliata!”, afferma perentoriamente il giornalista.