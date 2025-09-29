Juventus, per Tudor dopo il caso bomber l’accusa sulla gestione di Locatelli e Koopmeiners 

La decisione di lasciare in panchina l’azzurro in favore dell’olandese, ancora una volta deludente, fa scattare il processo al tecnico croato da parte di Riccardo Trevisani

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Non solo l’attacco che non ha ancora trovato un assetto definitivo, tra i capi d’accusa a Igor Tudor dopo il pareggio con l’Atalanta c’è anche la gestione del centrocampo, con l’alternanza tra Locatelli e Koopmeiners che non sta funzionando: durissima l’analisi di Riccardo Trevisani, che accusa il tecnico di aver compiuto una scelta sbagliata contro la Dea.

Juventus, attacco e centrocampo le spine di Tudor

Igor Tudor non ha ancora definito un assetto definitivo per l’attacco della Juventus, alternando ripetutamente i centravanti a disposizione – David, Vlahovic e Openda – e anche gli uomini nelle posizioni sulla trequarti (ad eccezione di Yildiz), senza riuscire a dare continuità al gioco offensivo della Juventus. Ma durante l’ultima puntata di Pressing, Riccardo Trevisani ha aggiunto un capo d’accusa al processo al tecnico croato: la gestione del centrocampo.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’accusa di Trevisani su Locatelli e Koopmeiners

Secondo Trevisani, infatti, Tudor non ha capito che la Juventus non può fare a meno di Manuel Locatelli. E, soprattutto, che quando l’italiano deve rifiatare, il compito di sostituirlo non può essere affidato a Teun Koopmeiners. “La Juventus gioca male, a prescindere dal centravanti gioca male”, l’accusa lanciata in tv a Tudor da Trevisani, che poi entra nel merito delle scelte a centrocampo.

“Locatelli va fuori a Verona nell’intervallo e nel secondo tempo il Verona domina la Juventus – le parole del giornalista – e tu che fai? Nella gara dopo ti ripresenti senza Locatelli e con Koopmeiners che sono 50 partite che prende un’insufficienza…”.

La sentenza su Tudor

Le parole di Trevisani accendono il dibattito: per Franco Ordine le responsabilità non sono solo dell’allenatore della Juventus. “Dobbiamo riconoscere una giustificazione a Tudor – spiega il giornalista – sta pagando a caro prezzo gli errori fatti nella passata stagione, tra allenatore e mercato: se Koopmeiners fa il mediano, ruolo che con Gasperini non faceva, c’è qualcosa che non funziona in tutta la Juve”. Per Trevisani, però, la responsabilità principale resta di Tudor: “Ma schierare Koopmeiners è una scelta, non è che l’hanno obbligato… Poteva mettere Locatelli o McKennie: è una scelta sbagliata!”, afferma perentoriamente il giornalista.