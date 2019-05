Juventus, tutte le alternative ad Allegri

Continua a tenere banco il "caso allenatore" in casa bianconera. Tutti attendono le decisioni del presidente Agnelli. Al momento, le possibilità che Allegri possa restare sono più che buone. Il tecnico bianconero, in scadenza di contratto, pare intenzionato, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, a chiedere un rinnovo triennale, con un sostanzioso aumento dell'ingaggio (vorrebbe circa 10/12 milioni di euro a stagione). Inoltre, Max Allegri avrebbe già delle idee piuttosto chiare su come rinforzare la rosa a disposizione e su chi sacrificare per poi arrivare ai giocatori necessari per fare un nuovo salto di qualità.

Intanto aumenta, in maniera esponenziale, la lista dei possibili eredi di Allegri. La suggestione più forte porta a Guardiola, attuale tecnico del Manchester City. Il catalano ha un ingaggio monster ma, ci fossero le condizioni per portarlo via dai Citizens, la Vecchia Signora potrebbe anche fare una follia. Con Conte (molto stimato dal popolo bianconero) sempre più vicino a trovare un accordo con l'Inter, crescono le quotazioni di Pochettino che, pochi giorni fa, ha fatto sapere di non essere certo di restare al Tottenham. L’argentino piacerebbe per il suo modo di intendere il calcio, in particolare la sua vocazione offensiva.

Piacerebbe anche Deschamps, già protagonista sulla panchina della Juventus (nella cavalcata dalla Serie B alla Serie A). Ci sono poi ipotesi decisamente più fantasiose che portano a Mourinho e Sarri (quest'ultimo cercato anche dalla Roma).

I vertici della Juventus avrebbero vagliato anche altri profili. Attenzione a Simone Inzaghi che, in passato, è stato, più volte, accostato alla Vecchia Signora. Meno intriganti ma comunque in gioco anche i nomi di Giampaolo, Mihajlovic e Di Francesco (contattato anche dal Milan).

