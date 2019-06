Juventus, tutti in attesa dell'annuncio di Sarri

La lunga telenovela legata al nome del prossimo allenatore della Vecchia Signora sembra giunta alla puntata finale. Arrivano sempre più conferme: Maurizio Sarri, salvo imprevisti dell’ultima ora, starebbe per essere annunciato come nuovo tecnico dei bianconeri. Toccherà a lui, reduce dall’esperienza al Chelsea, prendere il posto lasciato vacante da Max Allegri.

L’annuncio potrebbe arrivare anche nella giornata odierna. Il Chelsea pare aver deciso di mollare la presa e lasciare “libero” l’ex allenatore del Napoli (ai Blues sta per arrivare Frank Lampard, pronto a chiudere il suo rapporto con il Derby County). La decisione, da parte del club bianconero, di puntare su Maurizio Sarri è figlia della volontà, da parte dei vertici della società piemontese, di cambiare, radicalmente, la tipologia di gioco in casa Juventus. C’è voglia di un gioco diverso, più spettacolare e avvincente. Con Maurizio Sarri in panchina, la Juventus sarà completamente diversa a livello di calcio giocato e di interpreti in campo.

La qualità tecnica di Maurizio Sarri non è mai stata in discussione. La società bianconera sarebbe anche convinta di poter “gestire” il suo carattere, decisamente non facile. Nessun problema neppure con il suo passato “da tifoso partenopeo”.

Non appena verrà ufficializzato come neo allenatore della Juventus, Fabio Paratici si metterà al lavoro per accontentare, il più possibile, il suo nuovo allenatore. Gonzalo Higuain, giocatore amatissimo da Maurizio Sarri (accostato, nelle ultime ore, anche alla Roma), potrebbe anche restare bianconero. Attenzione anche al nome di Elseid Hysaj, esterno 25enne del Napoli che Maurizio Sarri conosce benissimo. Il grande colpo potrebbe, invece, essere Sergej Milinkovic-Savic. Da valutare la posizione di diversi elementi come, ad esempio, quella di Mario Mandzukic.

Un altro obiettivo “sarriano”, è Emerson Palmieri, che da Londra potrebbe seguire il mister toscano in Piemonte. L’esterno della Nazionale italiana, che ha ben figurato contro la Grecia, anche se non venisse inserito nella trattativa tra Chelsea e Juve per accordarsi sull’indennizzo per Sarri è in ogni caso tra i primi nella lista di Paratici, soprattutto in caso di partenza di Alex Sandro.

SPORTAL.IT | 10-06-2019 09:41