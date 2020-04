Juventus, tutto il mondo è paese: social scatenati

La notizia ha fatto il giro del web, non fosse altro perché in tempi di pandemia sono pochi i paesi in cui si gioca a calcio. Ma di certo nessuno si sarebbe immaginato che da qualche parte nel mondo c’è sempre una Juventus che vince, che fa polemica per le decisioni arbitrali, a detta degli avversari a suo favore, che scatena gesti di protesta. I social di casa nostra sono andati così a nozze innestando la più classica delle crociate contro la Vecchia Signora.

Nicaragua, sempre la Juve di mezzo

Mentre in Italia infervora la polemica sulla ripartenza, uno dei pochi campionati di calcio ancora “attivi” si gioca in Nicaragua dove ieri si è registrata una clamorosa protesta: i giocatori del Real Madriz hanno lasciato il campo in segno di protesta contro la decisione dell’arbitro che avrebbe favorito in maniera evidente la Juventus di Managua. Al 71′ infatti col risultato in bilico sull’1-0, la Juventus “locale” ha raddoppiato con Mercado. Rete che ha scatenato le veementi proteste dei giocatori del Real che si erano fermati guardando l’assistente dell’arbitro con segnalava fuorigioco. Ma il direttore di gara aveva fatto continuare l’azione, da qui il gol che ha deciso il match. Dopo mille proteste, i giocatori del Real hanno deciso di abbandonare il terreno di gioco e rientrare negli spogliatoi.

Social scatenati

In tempi di assenza di calcio totale, ma solo parlato e scritto in rete, la notizia non poteva passare inosservata agli occhi “affamati” dei nostri tifosi che subito l’hanno condivisa condita di qualsiasi tipo di ironia tipica dei social: “Non ce la fanno, è più forte di loro”; “La Juve rubba pure in Nicaragua, non c’erano dubbi” sono solo alcuni dei commenti che si leggono in giro. E ancora: “Poteva chiamarsi in qualsiasi modo e invece…”.

Juventini divertiti

Ma ci sono anche i bianconeri che colgono la palla al balzo per farsi beffe degli altri tifosi ripagandoli della loro stessa moneta, l’ironia e lo sfottò: “Anche in Nicaragua godiamo nel vedervi schiattare”; “Rosicate sempre, pure dall’altra parte del mondo”; “Quando vince la Juve tutto il mondo è paese, ci si appella agli arbitri, siete ridicoli”; “Non potendo sparare sulla Juve vera sparate su questa. Siete patetici”; “Chissà Varriale e Pistocchi come l’hanno presa”.

SPORTEVAI | 14-04-2020 09:30