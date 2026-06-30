La figlia secondogenita del capitano e numero 10 juventino ha conquistato il titolo contro l'Inter con le compagne dell'U17

Se sussiste un cognome capace di ricucire un legame tra presente e passato, nella Juventus, appartiene a Del Piero che vede in Dorotea la continuità del talento, della determinazione come anche del piglio che è stato di suo padre Alex, indimenticato capitano bianconero. In queste pre, l’erede si è laureata con la Juventus femminile Under 17 la più forte d’Italia vincendo lo scudetto contro l’Inter nella finale per 2-0. In campo anche spicca la presenza di Dorotea Del Piero, figlia della leggenda juventina che ha legato la sua carriera, e la sua storia, alla società bianconera in cui gioca, oggi, sua figlia. In lei i tifosi rivedono quella continuità che potrebbe ricondurre ai successi di quell’era di successi, vittorie, in Italia e in Europa.

La Juventus U17 campione d’Italia, Dorotea festeggia

Sua madre Sonia Amoruso ha elogiato, su Instagram l’operato e l’impegno profuso da Dorotea: l’erede di papà Alex con la maglia bianconera, in una giornata che ha regalato al club il secondo titolo nazionale della sua storia nella categoria dopo quello conquistato nel 2019.

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“Dorotea, siamo immensamente orgogliosi di te. Nel corso di questo anno, ti sei impegnata giorno dopo giorno con determinazione, resilienza e un impegno incrollabile nel raggiungere i tuoi obiettivi. Attraverso il tuo duro lavoro e la tua dedizione, insieme allo sforzo compiuto da tutta la squadra, hai aiutato il tuo team a conquistare una meritata vittoria, e siamo davvero fieri del gioco di squadra e del legame che avete dimostrato tutti voi. Ci auguriamo che tu possa portare questo stesso atteggiamento con te nel futuro, perché c’è ancora così tanto da ottenere e da sperimentare nella vita. La tua passione per il calcio — dopotutto, ce l’hai nel sangue — unita alla tua perseveranza e al tuo amore per il gioco, ci ha dimostrato di cosa sei capace. Non smettere mai di credere in te stessa, di lavorare sodo e di inseguire i tuoi sogni. Questa vittoria è solo l’inizio, e non vediamo l’ora di scoprire tutto ciò che riuscirai a realizzare. Con tutto il nostro amore, Mamma, Papà e i tuoi due fratelli preferiti”, si legge.

Chi è Dorotea Del Piero

Classe 2009, secondogenita di Alessandro e Sonia è cresciuta negli Stati Uniti dove si è fermata anche calcisticamente e si è avvicinata allo sport e al calcio, fino al suo approdo in Italia alla Juventus Academy. Negli Stati Uniti ha indossato la maglia numero 7, un omaggio a papà Alex che in Nazionale e soprattutto durante gli indimenticabili Mondiali in Germania del 2006, lasciò la 10 a Francesco Totti.

Ma Dorotea si è dimostrata autonoma, indipendente e soprattutto strutturata proseguendo nel percorso improntato dal progetto che l’ha vista rientrare in Italia e militare tra le fila dell’U17, con una discrezione e protezione pressoché totale scelta dai suoi genitori per consentirle di crescere senza il rischio di pressioni derivanti dal peso delle aspettative che scaturirebbero, inevitabilmente.

Invece, Dorotea ha dimostrato di avere piedi e testa. Anche sui social. Pochi scatti, legati alle società e al suo cammino sportivo, compreso quel video diventato virale e che ha mostrato velocità, intelligenza e inventiva. E i suoi genitori lo hanno rammentato, tra le parole scelte di un post diventato commovente.