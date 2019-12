Juventus-Udinese 2019-2020, le probabili formazioni

Juventus-Udinese è in programma alle 15 di domenica: niente cambi per Sarri, che a meno di sorprese non schiererà il tridente pesante. Dybala è favorito su Higuain per un posto al fianco di Ronaldo, sulla trequarti Ramsey, tornato a disposizione, potrebbe scalzare Bernardeschi. Bentancur recuperato sostituirà lo squalificato Pjanic, con lui ci sono Emre Can e Matuidi. Cuadrado ko: lo rimpiazza Danilo.

Nell'Udinese Jajalo e Sema diffcilmente saranno della partita, e Gotti punta a confermare l'undici di partenza che ha bloccato il Napoli, a cominciare dalla coppia offensiva Okaka-Lasagna.

Probabili formazioni

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Can, Bentancur, Matuidi; Ramsey; Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Sarri

Udinese (3-5-2): Musso; De Maio, Troost-Ekong, Nuytinck; Ter Avest, Fofana, Mandragora, De Paul, Stryger Larsen; Okaka, Lasagna. All. Gotti

SPORTAL.IT | 13-12-2019 10:46