Juventus-Udinese, le formazioni: Spalletti lancia la coppia David-Openda in attacco

Nel match di Coppa Italia contro l'Udinese, il tecnico bianconero schiera i due attaccanti insieme per la prima volta, panchina per Yildiz e Conceicao. Possibilità per Joao Mario, Koopmeiners torna a centrocampo

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

“Belli e vincenti” è il mantra inaugurato dal nuovo corso di Spalletti alla Juventus. Tra poche ore si capirà se la Coppa Italia sarà il teatro adatto perché le parole si traducano da subito in fatti.

Juventus, almeno sette cambi

I bianconeri si rituffano nella competizione tricolore questa sera contro l’Udinese: l’anno scorso la pesante eliminazione contro l’Empoli, che scatenò la rabbia di Thiago Motta, oggi un obiettivo concreto per una squadra che sta cercando ancora una propria identità. Come ovvio che sia, questa non sarà la sera delle conferme ma delle alternanze, per entrambi i tecnici. Nel caso dei padroni di casa, reduci dalla vittoria contro il Cagliari, potrebbero essere ben sette i cambi.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Le scelte di Spalletti

Le forzate assenze di Bremer, Rugani, e Vlahovic (che potrebbe anche aver finito la stagione) non danno molto margine di manovra, in particolare in difesa. Il tecnico di Certaldo, come ha spiegato in conferenza, ricollocherà Di Gregorio in porta, con tanto di galloni da titolare, e il pacchetto arretrato vedrà il reinserimento di Gatti al centro, che ha recuperato dopo la febbre. Kalulu dovrebbe giocare, ballottaggio Kelly-Cabal nel ruolo di braccetto sinistro. Koopmeiners scalerà a centrocampo al fianco di Miretti, con il redivivo Joao Mario e Kostic ai lati.

Juve, spazio a David-Openda

In avanti, potrebbe essere finalmente il momento buono per vedere in azione la coppia David-Openda, con Adzic alle loro spalle. Turno di riposo per Yildiz e Conceicao, da preservare in vista della trasferta di Napoli, con Zhegrova pronto a disputare almeno una mezz’ora per cercare di aumentarne il minutaggio. In casa Udinese, Runjaic potrebbe schierare Palma, giovane difensore classe 2008, dal 1′; in attacco coppia formata da Buksa e Bravo.

Le formazioni

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio, Kalulu, Gatti, Kelly; Joao Mario, Miretti, Koopmeiners, Kostic; Adzic, Openda, David. All.: Spalletti.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Palma, Kabasele, Solet; Ehizibue, Ekkelenkamp, Zarraga, Karlstrom, Zemura; Bravo, Buksa. All. Runjaic.