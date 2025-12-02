Juventus-Udinese, le formazioni: Spalletti lancia la coppia David-Openda in attacco

“Belli e vincenti” è il mantra inaugurato dal nuovo corso di Spalletti alla Juventus. Tra poche ore si capirà se la Coppa Italia sarà il teatro adatto perché le parole si traducano da subito in fatti.
Juventus, almeno sette cambi
I bianconeri si rituffano nella competizione tricolore questa sera contro l’Udinese: l’anno scorso la pesante eliminazione contro l’Empoli, che scatenò la rabbia di Thiago Motta, oggi un obiettivo concreto per una squadra che sta cercando ancora una propria identità. Come ovvio che sia, questa non sarà la sera delle conferme ma delle alternanze, per entrambi i tecnici. Nel caso dei padroni di casa, reduci dalla vittoria contro il Cagliari, potrebbero essere ben sette i cambi.
Le scelte di Spalletti
Le forzate assenze di Bremer, Rugani, e Vlahovic (che potrebbe anche aver finito la stagione) non danno molto margine di manovra, in particolare in difesa. Il tecnico di Certaldo, come ha spiegato in conferenza, ricollocherà Di Gregorio in porta, con tanto di galloni da titolare, e il pacchetto arretrato vedrà il reinserimento di Gatti al centro, che ha recuperato dopo la febbre. Kalulu dovrebbe giocare, ballottaggio Kelly-Cabal nel ruolo di braccetto sinistro. Koopmeiners scalerà a centrocampo al fianco di Miretti, con il redivivo Joao Mario e Kostic ai lati.
Juve, spazio a David-Openda
In avanti, potrebbe essere finalmente il momento buono per vedere in azione la coppia David-Openda, con Adzic alle loro spalle. Turno di riposo per Yildiz e Conceicao, da preservare in vista della trasferta di Napoli, con Zhegrova pronto a disputare almeno una mezz’ora per cercare di aumentarne il minutaggio. In casa Udinese, Runjaic potrebbe schierare Palma, giovane difensore classe 2008, dal 1′; in attacco coppia formata da Buksa e Bravo.
Le formazioni
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio, Kalulu, Gatti, Kelly; Joao Mario, Miretti, Koopmeiners, Kostic; Adzic, Openda, David. All.: Spalletti.
UDINESE (3-5-2): Okoye; Palma, Kabasele, Solet; Ehizibue, Ekkelenkamp, Zarraga, Karlstrom, Zemura; Bravo, Buksa. All. Runjaic.