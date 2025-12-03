Juventus-Udinese, moviola: tre gol annullati e la grande svista del Var. Sempre peggio a Lissone

La prova dell’arbitro romano Fourneau all’Allianz nella gara di coppa Italia analizzata ai raggi X dall’esperto di Mediaset Morganti, un solo ammonito

Sembrava avviato a una carriera-lampo Fourneau, scelto per Juve-Udinese, ma il fischietto di Roma si è un po’ inceppato dopo le prime brillanti prove. L’anno scorso solo nel finale ha trovato una certa continuità dopo un anno non eccezionale ed è stato spesso designato in B o come IV uomo. Ha diretto in carriera oltre 50 gare e nel finale della scorsa stagione è apparso in ripresa. Ultime direzioni di gara Lecce-Bologna e Verona-Sassuolo. Vediamo come se l’è cavata all’Allianz il fischietto romano.

I precedenti tra le due squadre

La Juventus e l’Udinese si erano affrontate quattro volte in Coppa Italia. La prima volta nel 1997/1998, quando i friulani riuscirono a superare la Juventus ai rigori dopo un 2-2 nei tempi regolamentari. Successivamente, nella stagione 2005/2006, la Juventus si impose ai rigori dopo un 0-0 a reti inviolate. Due anni dopo, nella stagione 2008/2009, i bianconeri vinsero 2-0 .L’ultimo precedente risale alla stagione 2013/2014, quando la Juventus si impose per 3-0.

L’arbitro ha ammonito solo un giocatore

Coadiuvato dagli assistenti Scatragli e Palermo con Marcenaro IV uomo, Giua al Var e Marini all’Avar, l’arbitro ha ammonito solo Palma.

Juve-Udinese, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 30′ Ehizibue supera con un pallonetto Di Gregorio ma la rete viene annullata per fuorigioco. Al 33′ Miretti serve David che con il sinistro segna il 2-0 per la Juve, interviene ancora il Var: gol non valido per la posizione di offside del bomber ma è un clamoroso errore perché non si è tenuto conto della posizione di Palma che teneva in gioco il canadese.

Al 66′ pestone di Palma in area di rigore ai danni di Cabal, l’arbitro fa giocare, c’è un check del Var che richiama il direttore di gara all’on field review e dopo aver visionato le immagini al monitor Forneau ammonisce Palma e assegna alla Juve un rigore che Locatelli realizza. Al 94′ Joao Mario serve Openda che sotto porta mette in rete ma ancora una volta scatta il fuorigioco. Gol annullato e dopo il recupero Juventus-Udinese finisce 2-0.

La moviola di Morganti

A fare chiarezza sul gol annullato a David è l’ex arbitro Morganti che a Mediaset su Italia1 dice: “Vedete l’assistente che alza la bandierina e l’arbitro annulla, ma vediamo le immagini: c’è Bertola in mezzo e Bertola in basso che sono gli ultimi difendenti ma l’immagine mostrata sul monitor esclude la posizione di Bertola. I dubbi sono più che legittimi”