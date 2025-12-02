Juventus-Udinese, ritorna il fantasma di Candreva: annullata la magia di David, il VAR si perde un difensore

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Era il 12 settembre 2022 quando all’Allianz Stadium di Torino il Var incappava nel primo “errore tecnico” della sua breve storia: l’Aia avrebbe poi ammesso di non aver a disposizione l’immagine di Candreva che teneva in gioco Milik, annullando il gol della Juventus contro la Salernitana.

Juventus, nuovo caso-Candreva

Allegri se ne accorse subito, ma il danno venne fatto e la Juventus si ritrovò con due punti in meno. Stesso stadio, stessa squadra, stessa porta tre anni dopo: Juventus-Udinese di Coppa Italia, punteggio di 1-0 per i bianconeri. Alla mezz’ora, Miretti serve David in area, l’attaccante canadese esplode un incredibile sinistro incrociato che finisce all’incrocio sul secondo palo. Ma viene segnalato il fuorigioco, confermato dalla revisione al Var.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Clicca qui per seguire Juventus-Udinese in diretta

David forse era in gioco

Il punto è che la linea tracciata dal sistema ha come riferimento Bertola, in quel momento ritenuto ultimo uomo dell’Udinese, e non il giovane Palma, che si trovava largo a sinistra e che molto probabilmente teneva in gioco David. Sul momento dal campo nessuno se n’è accorto, ma le immagini che hanno iniziato a circolare sul web hanno subito alimentato la polemica. Un altro caso Candreva, sempre a Torino, sempre contro la Juve. E durante l’intervallo anche il telecronista di Sport Mediaset, Riccardo Trevisani, ha evidenziato il problema: la linea del fuorigioco è stata tracciata sul difensore sbagliato, non sull’ultimo.

Juventus, la rabbia corre sul web

Infuriati i tifosi bianconeri sul web, che definiscono “vergognoso” l’episodio occorso contro l’Udinese. Chisti ironizza: “A Candreva fischieranno le orecchie”. E c’è anche chi si chiede: “Ma che ca..o mettono al VAR paperino???è allucinante”. Twt aggiunge: “Non se ne può piú di questi arbitri”. FratelloDiabolo provoca: “Una qualsiasi altra società stanotte sarebbe barricata sotto la sede di @AIA”. E Simon semplicemente: “Ma pazzesco sempre a noi spariscono i giocatori?”. Fabrizio senza dubbi: “Questo è peggio, perché c’è stato il precedente e quindi avrebbero dovuto prestare più attenzione”. E ItalianDoll: “Incredibile…”è stato un errore, ma nessuno ha sbagliato” per la seconda volta”.