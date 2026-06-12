Juventus, ufficiale l'arrivo di Carnevali: l'annuncio del Cda. Che poteri avrà e come cambia l'assetto dirigenziale

Cambio della guardia in casa bianconera, con Damien Comolli che rassegna le sue dimissioni e lascia il posto all'ex Sassuolo: ecco l'annuncio della società guidata da John Elkann

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

Inizia una nuova era in casa Juventus. Giovanni Carnevali è ufficialmente il neo amministratore delegato del club bianconero, dopo il terremoto che ha coinvolto la società piemontese nella giornata di ieri, quando si è concretizzato il divorzio con l’ad Damien Comolli. Dopo 12 anni al timone del Sassuolo, l’allievo di Giuseppe Marotta ha la sua grande occasione in una big del calcio italiano.

Juve, ecco Giovanni Carnevali: è ufficiale l’arrivo del nuovo amministratore delegato

Basterebbe leggere il sommario del comunicato ufficiale apparso sui canali della Juventus per capire chi è Giovanni Carnevali. Il club bianconero, che ha scelto di separarsi dal francese Damien Comolli, definisce l’ex Sassuolo come un “manager tra i più autorevoli e apprezzati del calcio italiano”, pronto a guidare “il percorso di sviluppo del Club”. “Damien Comolli – invece – conclude l’esperienza in bianconero di comune accordo con la Società”.

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Questa la nota ufficiale con cui la Juventus ha accolto Giovanni Carnevali: “Il Consiglio di Amministrazione di Juventus FC ha deliberato oggi la nomina di Giovanni Carnevali ad Amministratore Delegato e Direttore Generale del Club, affidandogli la guida manageriale della Società con l’obiettivo di rafforzare il progetto sportivo e industriale bianconero. Dirigente tra i più apprezzati del panorama sportivo, Giovanni porta in Juventus un patrimonio di rilevante capacità manageriale. Uomo di calcio per vocazione e passione, Giovanni ha dedicato la sua vita professionale a questo settore, maturando esperienze e acquisendo responsabilità sempre più rilevanti, che gli hanno consentito di sviluppare una conoscenza completa delle dinamiche che governano il calcio moderno e delle prospettive di evoluzione.

In particolare, – si legge – nel corso della sua carriera, ha contribuito in modo determinante alla crescita e all’affermazione del Sassuolo Calcio, diventato nel tempo un esempio riconosciuto per sostenibilità, innovazione, valorizzazione dei talenti e capacità di creare valore, dentro e fuori dal campo. In qualità di Consigliere di Lega Serie A ha inoltre contribuito ai principali tavoli di confronto dedicati all’evoluzione e alla crescita del calcio professionistico italiano”.

Le prime parole di Carnevali da ad della Juventus

“Sono orgoglioso e onorato di entrare a far parte di questo Club ricco di storia e identità – ha dichiarato Carnevali a margine della firma -. Ringrazio la Società, l’azionista di maggioranza e John Elkann, per la fiducia che mi è stata accordata”. Per lui, doppio ruolo: amministratore delegato e direttore generale, proprio come accaduto in successione per Comolli. Un manager chiamato a gestire l’area dirigenziale e il reparto tecnico, con grande attenzione al settore giovanile e al progetto Next Gen, che Carnevali avrebbe voluto applicare anche a Sassuolo (qualora ci fossero state le risorse necessarie). Adesso, una nuova filosofia, con uno sguardo al bilancio e al futuro. Spalletti, intanto, attende rinforzi.

Fiducia, entusiasmo e consapevolezza al servizio della Juventus: “Affronto questa nuova sfida con grande senso di responsabilità e con la convinzione che, attraverso l’impegno quotidiano, sia possibile costruire un percorso di crescita duraturo e un futuro di successi. Insieme a tutte le componenti della Società lavoreremo per rendere la Juventus sempre più protagonista in ambito nazionale e internazionale nel rispetto della storia del Club e delle ambizioni dei tifosi bianconeri”.

Comolli si è dimesso: “Ho deciso di lasciare con effetto immediato”

Dopo essere entrato in Juventus nel giugno 2025, – scrive il club bianconero – Damien Comolli ha rassegnato oggi le dimissioni dal Club. Tutta la Juventus desidera ringraziare Damien per l’impegno profuso durante la sua esperienza nel Club, augurandogli le migliori soddisfazioni per il futuro.

Damien – prosegue la nota – ha voluto ringraziare e indirizzare un saluto a tutta la famiglia juventina: “Ho deciso di lasciare il mio incarico di Chief Executive Officer di Juventus Football Club con effetto immediato. Desidero ringraziare John Elkann ed Exor per avermi offerto l’opportunità di lavorare per questo prestigioso Club. Vorrei inoltre ringraziare tutti i colleghi della Juventus per il loro impegno, la loro professionalità e la loro dedizione, augurando a tutte le Squadre femminili e maschili le migliori soddisfazioni per la stagione che sta per iniziare. Un ringraziamento speciale va infine ai tifosi bianconeri per il loro incredibile sostegno. Sono loro a rendere questo Club un luogo davvero unico e speciale”.