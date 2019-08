Juventus, ufficiale l'arrivo di Danilo. Addio a Cancelo

La Juventus sui propri profili social ha ufficializzato lo scambio con il Manchester City che ha portato il laterale brasiliano Danilo in bianconero e l'esterno lusitano Joao Cancelo in Premier League. Ai campioni d'Italia anche un conguaglio economico pari a circa 28 milioni di euro.

"La Juve comunica di aver perfezionato con il Manchester City Football Club i seguenti accordi: acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Danilo Luiz da Silva a fronte di un corrispettivo di € 37 milioni pagabili in tre esercizi. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva quinquennale fino al 30 giugno 2024; cessione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore João Pedro Cavaco Cancelo a fronte di un corrispettivo di € 65 milioni pagabili in tre esercizi. Tale operazione genera un effetto economico positivo di circa € 28,6 milioni, al netto del contributo di solidarietà e degli oneri accessori", è il comunicato della societa torinese.

Danilo ha già preso contatto con il mondo Juve nella mattinata di mercoledì, quando ha sostenuto al J-Medical le visite mediche ed è stato accolto da un gruppo di tifosi della Vecchia Signora. Il verdeoro ha firmato un contratto che lo lega alla Juventus fino al 2024: in carriera ha vestito anche le maglia dell'America Mineiro, del Santos, del Porto, del Real Madrid e de Manchester City. Per lui cinque campionati nazionali vinti, una Coppa Libertadores e due Champions League in bacheca.

SPORTAL.IT | 07-08-2019 22:14