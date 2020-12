Juventus: ultima chiamata per Dybala nel giorno di CR7

Archiviata l’impresa in quel di Barcellona, con conquista del primo posto del girone di Champions League, la Juventus punta a continuare nel bel momento. Il prossimo appuntamento è oggi, sul campo del Genoa.

Una gara da vincere a tutti i costi per restare ai vertici della classifica di Serie A. Andrea Pirlo, salvo sorprese, dovrebbe dare una nuova occasione a Paulo Dybala, al fianco dell’intoccabile Cristiano Ronaldo.

L’argentino sta vivendo un momento delicatissimo. Si parla, sempre più spesso, di un suo possibile addio. Giocare una grande partita contro il Grifone, potrebbe allontanare le tante voci che parlano di una sua cessione, magari anche a gennaio.

La Joya (un solo gol in stagione) giocherà al fianco di Cristiano Ronaldo che, contro il Genoa, festeggerà le 100 presenze con la casacca bianconera. Un traguardo importante, l’ennesimo per il fenomeno portoghese.

Il tandem Cristiano Ronaldo-Dybala non entusiasma. Il cinque volte Pallone d’Oro ha dimostrato di trovarsi molto meglio a dialogare con Alvaro Morata (in panchina). Toccherà alla Joya trovare il modo giusto per far filare tutto liscio.

Andrea Pirlo continua a ribadire l’importanza di Paulo Dybala. Tuttavia, contro il Genoa, l’argentino si giocherà molto del suo futuro. Al momento il rinnovo è in totale stand-by e diversi club hanno bussato alla porta bianconera per avere informazioni.

La Juventus punta a vincere a Genoa, festeggiare al meglio le 100 presenze di CR7 in bianconero e ritrovare il vero Paulo Dybala, quello che fa la differenza in campo. Non una gara semplice, da tutti i punti di vista.

OMNISPORT | 13-12-2020 09:27