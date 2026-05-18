Juventus, l'ultima provocazione del web: "Come l'Inter di Moratti, zero programmi e soldi buttati"

Il paragone tra l'Inter di Moratti e la Juventus attuale scatena i tifosi sul web: crescono i rimpianti per i bianconeri dopo una stagione con alti e bassi

Da pochi giorni ha compiuto 81 anni, la fede nerazzurra non è mai andata via e per i tifosi resta un’icona indimenticabile. L’ex presidente dell’Inter, Massimo Moratti, che dal 1995 al 2004 e dal 2006 al 2014 ha guidato il club di Milano, è ancora chiamato in ballo dai tifosi e opinionisti sul web ma – questa volta – per un paragone con l’attuale Juventus.

Il paragone tra la Juventus e l’Inter

Il post del blogger Luca Gramellini accende il web: “Una truce verità: la Juventus di oggi è la copia dell’Inter di Moratti. Zero competenze, soldi gettati al vento e rinnovi milionari.”

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I tifosi commentano: “Da interista, ti dico che hai completamente ragione. L’Inter di Moratti aveva poca visione strategica, cercava nomi entusiasmanti per vincere subito, faceva mercati insostenibili. E non vinceva proprio perchè mancava un progetto. Proprio come la Juve di ora. Ed è un peccato”

C’è poi chi critica: “La Juve non ha mai avuto presidenti federali, politici “importanti”, procuratori a tutti i livelli, opinionisti sportivi in in tutte le trasmissioni non ecc .. In più il loro proprietario è interista. Il nostro anche.” E ancora: “Tutto inizio quando è andato via Marotta il declino… Infatti i Cartonati ci hanno visto lungo e hanno cominciato a vincere .. sono fatti”

E infine: “La differenza che loro sono sempre protetti la Juve no, nella condizione di una partita come quella di ieri i 2 gol a maglie invertite o nero azzurro sarebbero stati validati! Certo noi siamo la Juve e siamo andati sempre oltre a queste cose Xke più forti! Però è ora di dire basta.”

I tifosi bianconeri scaricano la dirigenza della Vecchia Signora

I tifosi bianconeri non ci stanno e dopo la delusione di Juventus-Fiorentina si scatenano sul web contro l’attuale dirigenza: “Ed è la cosa che fa più male! Con metà di questi capitali, Moggi avrebbe vinto 19 scudetti in 20 anni e 8 Champions League.” E ancora: “Con la sostanziale differenza che oggi la Juve non deve combattere contro una cupola di tipo mafioso creata per alterare i risultati sportivi e successivamente condannata e retrocessa in serie B insieme alla sua reputazione.”

C’è poi chi analizza: “Quando questa Juventus vinceva era gestita da altri. È rimasto l’unico che ha voluto far diventare francese il mondo auto, olandese la Juventus e greco il mondo GEDI. Non si costruisce con un venditore. Ps. Il costruttore è il cugino che continua ad esserlo (in Olanda).” I tifosi incalzano: “È inutile che paragonate l’attuale Juventus con l’Inter di Moratti. Pensa che l’Inter di Moratti vinse il triplete e la Juventus, ad oggi, non ha vinto nulla!”

E infine: “Ma senza tutte le macchinazioni di sottofondo, le intercettazioni e lo spionaggio. Anche nei fallimenti esistono le categorie. l’Inter è il male del calcio, la peggior sportiva (e non solo) che esista. Non esistono paragoni con uno schifo simile.”

Le critiche ad Elkann

Non si placano gli animi sul web dopo Juventus-Fiorentina: “Magari fosse l’Inter di moratti. Vorrebbe dire che finalmente vincereste la champions league. A me pare più quella di cobolli gigli ferrara/zaccheroni o di agnelli con del neri, con una spruzzata di montezzemolo e maifredi. Vergogna Elkann.” E ancora: “L Inter di Moratti ha vinto 1 coppa Uefa 1 Champions 1 mondiale per club perlomeno senza contare gli scudetti coppe Italia e supercoppe. Elkann che ha combinato????”

C’è poi chi scrive: “John jacob Elkann tutto ciò che tocca distrugge. Soprattutto nello sport. E’ la storia che parla. O torna Andrea o meglio che ceda. Almeno Moratti difendeva l’Inter cosa che Elkann nemmeno si sogna.”

Le critiche continuano: “In Exor si fa sempre lo stesso errore: si spende soldi per qualsiasi cosa tranne che per dei veri top manager e professionalità a tutti i livelli. Se si vuol tornare grandi si deve andare nei top club europei e strappargli i quadri a colpi di milioni.” E infine: “Con la differenza che poi loro con il sistema a favore si sono ripresi, noi non abbiamo il sistema che tifa Juventus quindi per vincere dobbiamo dominare e per dominare serve Antonio Conte. Altrimenti dimenticatevi la Juventus per altri 3-4 anni almeno finché gioca Locatelli.

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