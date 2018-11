Juventus, un altro portoghese alla corte di Ronaldo

Non c’è due senza tre. Dopo i colpi Cristiano Ronaldo e Cancelo la Juventus è pronta ad assicurarsi un altro pezzo da novanta sul mercato del Portogallo. Stiamo parlando di Ruben Neves il nuovo obiettivo di Paratici per il prossimo calciomercato, almeno stando a quanto riportato questa mattina con tanto di titolone in prima pagina da Tuttosport.

GARANTISCE MENDES – Alle basi della trattativa la oramai consolidata “amicizia” tra la dirigenza bianconera e Jorge Mendes il procuratore agente internazionale che ha portato a Torino Cristiano Ronaldo. Addirittura “Vertice di mercato con Mendes che incontra anche Agnelli”, scrive il quotidiano piemontese secondo cui Mendes avrebbe già parlato con Fabio Paratici a Milano e poi col presidente Andrea Agnelli, a Torino per definire un’operazione che potrebbe farsi già a giugno.

UN CENTROCAMPISTA PER ALLEGRI – Se le quotazioni del Portogallo salgono, quelle della Germania scendono in casa Juventus. Proprio qui si inserisce l’operazione Neves. In questa prima parte di campionato il problema di Allegri è stato soprattutto a centrocampo dove l’infortunio di Emre Can, che solo in questi giorni ha ripreso ad allenarsi dopo un’operazione delicata per la rimozione di un linfonodo, e la fragilità cronica di Khedira, già al terzo infortunio muscolare in un paio di mesi, hanno costretto il tecnico bianconero a spremere oltremodo i tre centrocampisti “superstiti” Bentancur, Matuidi e Pjanic senza soluzione di rotazione come invece negli altri reparti. Da qui quindi la necessità di un ricambio che possa essere sempre pronto.

CHI È RUBEN NEVES – Centrocampista classe ’97, appena 21, molto giovane ma già affermatosi tanto da conquistare la convocazione di Fernando Santos nella nazionale Portogallo che si è appena qualificata per le final four di Nations League anche senza Ronaldo. Neves proviene dal Porto da cui è poi passato in Premier League al Wolverhampton. Centrocampista centrale ha una buona duttilità, insomma l’ideale per lo scacchiere “cangiante” di Allegri.

SPORTEVAI.IT | 22-11-2018 11:01