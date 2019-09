Juventus, un altro record per Buffon

Nella sfida vinta contro il Verona, la Juventus si è affidata a Buffon. Per il 41enne portiere si è trattato della presenza numero 902 con i bianconeri (agganciato il detentore del record Maldini che ora lo precede solo nelal classifica legata alle presenze assolute in Serie A).

Buffon si è goduto il ritorno in campo: "Giocare nel nostro stadio ha sempre un sapore particolare. Essere insieme ai tifosi del nostro stadio è un piacere indescrivibile. Vincere nel nostro stadio è una virtù che non possiamo perdere e che dobbiamo difendere con tutto noi stessi. Sempre", le sue parole via social network.

SPORTAL.IT | 22-09-2019 07:55