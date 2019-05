Juventus, un candidato per il dopo Allegri dice no

Ancora pochi giorni e la nebbia in merito al nome del nuovo allenatore della Juventus si diraderà fino all’annuncio della delicata scelta da parte della dirigenza bianconera.

Sono ormai passate due settimane dall’ufficializzazione del divorzio da Massimiliano Allegri, dopo cinque scudetti consecutivi, quattro Coppe Italia e tre Supercoppe Italiane, oltre a due finali perse di Champions League. Proprio il tabù europeo, che neppure lo storico ciclo di successi del tecnico livornese è riuscito a sfatare, è stato alla fine fatale ad Allegri, reduce da una campagna di Champions deludente con ben quattro sconfitte in dieci partite disputate, tra cui quella in casa contro l’Ajax nel ritorno dei quarti di finale costata la precoce eliminazione.

Un ko che ha pesato anche sulla parte conclusiva del campionato, se è vero che da quel giorno la Juventus ha vinto un a sola partita, quella casalinga contro la Fiorentina che ha permesso ai bianconeri di festeggiare lo scudetto con un mese d’anticipo sulla fine del campionato. Ora però è tempo di programmare il futuro e in questo senso si attende che si giochino le finali di Champions League ed Europa League per avere un panorama più chiaro.

Ben tre dei tecnici impegnati tra Baku e Madrid, ovvero Jürgen Klopp, Mauricio Pochettino e Maurizio Sarri, sono infatti in lizza per la successione di Allegri.

Il tecnico del Tottenham si è già pronunciato sul tema attraverso dichiarazioni oscillanti tra la volontà di restare agli Spurs e quella di vivere una nuova esperienza.

Sulla stessa lunghezza d’onda è Sarri, che ha parlato alla vigilia della partita contro l’Arsenal: “In questo momento la mia testa è sulla finale. Voglio vincerla. Se battiamo l’Arsenal, la nostra stagione sarà meravigliosa. Terzi in campionato e finalisti in Coppa di Lega dopo aver eliminato Liverpool e Tottenham, che si giocheranno la Champions a Madrid. Ho un contratto di due anni e parlerò con la società”. L’ex allenatore del Napoli, consapevole del corteggiamento della Juventus e del fatto di essere tutto meno che intoccabile per tifosi e società del Chelsea, fa quindi pretattica, a differenza di Klopp.

Il manager del Liverpool ha parlato durante il Media Day in vista della finale di Champions dell’interesse della Juventus, rispendendolo al mittente pur regalando parole d’elogio al calcio italiano: “Il campionato italiano è molto attraente, ma in tutte le voci che sento in questi giorni riguardo alla Juve non c'è niente di vero. Sono tutte cazz…”.

SPORTAL.IT | 28-05-2019 20:14