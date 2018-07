Juventus, un ex consiglia Cavani

Cristiano Ronaldo o Edinson Cavani? L’attacco della Juventus edizione 2018-2019 sembra ruotare attorno a questi due nomi: 'il Matador' potrebbe lasciare il Psg qualora Gonzalo Higuain approdi in Francia, e non al Chelsea dove è pronto a richiederlo il suo ex tecnico Maurizio Sarri, ma non c’è dubbio che la pista più calda e suggestiva sia quella che conduce al portoghese del Real Madrid.

Del doppio scenario ha parlato l’ex direttore sportivo dei bianconeri Alessio Secco, intervistato da 'RMC Sport' durante la trasmissione ‘Maracanà’: “La trattativa per Ronaldo segnerebbe uno spartiacque rispetto al passato, ma sarebbe un segnale dalla portata enorme, sia per la Juve che per il movimento calcistico italiano. Parliamo di uno dei tre calciatori migliori al mondo”.

“Credo però – ha aggiunto Secco – che l’acquisto di Cavani sarebbe da preferire almeno per motivi anagrafici. Certo mancherebbe quella sensazionalità che creerebbe il portoghese, ma sarebbe un buon colpo”.

SPORTAL.IT | 03-07-2018 22:30