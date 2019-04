Juventus, un ex Inter per il dopo Dybala

Il rinnovo di Mario Mandzukic ha automaticamente escluso il croato dal novero degli attaccanti della Juventus che potrebbero dire addio al termine della stagione. Dando per certa la permanenza di Bernardeschi e ovviamente Cristiano Ronaldo e molto probabile il rinnovo di Moise Kean, la lista di chi potrebbe dire addio ai bianconeri si restringe ai nomi di Douglas Costa e Paulo Dybala.

Non è da escludere che entrambi lascino Torino la prossima estate, ovviamente in cambio di super offerte che permettano alla società di reinvestire l’incasso in attacco o in difesa, reparto che sarà ringiovanito. Inevitabilmente tante le voci che ruotano attorno all’argentino, che sta vivendo una stagione da comprimario, offuscato dalla presenza di Ronaldo e condizionato da qualche incomprensione tattica con Allegri.

Suggestive, ma al momento senza riscontri, tanto l’ipotesi di un interessamento del Real Madrid per la Joya, quanto la voce di uno scambio con l’Inter che porterebbe alla Juventus Mauro Icardi, Dybala potrebbe tornare nel mirino del Barcellona, società che si era interessata all’ex Palermo in tempi non sospetti come ipotetico successore di Leo Messi.

Ecco allora che dalla Spagna rimbalzano voci su un altro scambio, che sarebbe clamoroso. Secondo quanto riporta 'Don Balon', la Juventus potrebbe anche accettare di dirottare in Catalogna il proprio numero 10 in cambio di Philippe Coutinho.

L’ex interista, classe ’92, quindi di un anno meno giovane di Dybala, non è riuscito a conquistare il Barça come sperato nel gennaio 2018, quando i blaugrana scucirono 100 milioni per acquistarlo dal Liverpool. Da qui l’idea di un nuovo cambio di maglia con un inatteso ritorno in Italia, dopo la non esaltante esperienza all’Inter tra il 2010 e il 2013, con appena 5 gol in 47 presenze complessive.

Lo scambio sarebbe alla pari perché la valutazione dei due giocatori sfiorerebbe i 160 milioni di euro. Attenzione però all’ostacolo Messi, che secondo la stampa spagnola frenerebbe sull’arrivo di un giocatore con le sue stesse caratteristiche tattiche.

Coutinho, nel giro della Nazionale brasiliana, è uno dei rimpianti del ds dell'Inter Piero Ausilio, che rischia ora di vederselo contro in campionato con l’oggetto del desiderio Dybala lontano…

