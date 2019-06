Juventus, un ex Napoli può tirare l'altro per la panchina

Ufficializzata la scelta di affidare a Maurizio Sarri la panchina della prima squadra e l’eredità di Max Allegri, in casa Juventus si lavora anche per colmare il vuoto creatosi alla guida dell’Under 23.

La Juventus B, reduce dalla prima, tormentata stagione in Serie C sotto la guida di Mauro Zironelli, potrebbe essere affidata a un ex bianconero, ma soprattutto altro ex del Napoli.

Si tratta di Fabio Pecchia, che ha giocato nella Juventus nella stagione 1997-’98. A spingere per questa soluzione sarebbe Filippo Fusco, che puntò su Pecchia a Verona e che da poche settimane è entrato a far parte dell’organigramma della società con delega proprio per l’Under 23.

L’alternativa a Pecchia è rappresentata da Alessio Dionisi, reduce da un'ottima stagione in Serie C all’Imolese, portata da neopromossa ai playoff per la promozione in B, che è però anche sul taccuino del Chievo.

SPORTAL.IT | 18-06-2019 22:16