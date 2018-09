Juventus, un grande ex per la successione di Marotta

Nel giorno della settima vittoria consecutiva in campionato, la Juventus eguaglia e batte nuovi record, ma si interroga anche sul proprio futuro, almeno a livello dirigenziale. Se infatti nessuna squadra nell'era dei tre punti aveva mai avuto 6 punti di vantaggio sulla seconda dopo sette giornate, era dal 1931 che i bianconeri non riuscivano a vincere le prime otto partite ufficiali della stagione, impresa compiuta quest’anno anche grazie al fondamentale successo di Valencia, dove la squadra di Allegri ha saputo resistere a un’inferiorità numerica di un’ora per la discussa espulsione di Cristiano Ronaldo, alla prima in Europa con la nuova maglia, passando con autorità grazie a due rigori trasformati da Miralem Pjanic e mettendo quindi già una seria ipoteca sulla qualificazione agli ottavi.

1931, la preistoria del calcio e soprattutto del primo ciclo di successi della Juventus, che tra il 1930 e il ’35 conquistò cinque scudetti consecutivi, ciclo migliorato dall’attuale gestione di cui ha fatto parte anche Giuseppe Marotta. La separazione tra la società torinese e il dirigente varesino ha inevitabilmente fatto rumore, perché improvvisa e almeno in apparenza inaspettata. Voci di frizioni con il presidente Agnelli sono tuttavia cominciate a filtrare subito dopo l’annuncio di Marotta, che al termine della partita contro il Napoli si è limitato a dichiarare che la propria strada si dividerà a breve dalla società per la quale lavora dal 2010, rinviando però ai prossimi giorni o prossime settimane ulteriori specificazioni. Così, mentre si rincorrono voci sul possibile approdo del dg bianconero uscente in un altro top team del calcio italiano come il Napoli, di sicuro in Corso Ferraris non si faranno trovare impreparati.

Al contrario, sembra che da mesi Agnelli stia vagliando i profili più adatti per proseguire e rilanciare il lavoro svolto da Marotta, a livello di mercato, ma anche di comunicazione e di politica sportiva in genere. Chi dopo di lui, quindi? Al momento la soluzione più probabile è interna, con la promozione di Fabio Paratici, collaboratore storico di Marotta e attuale direttore sportivo della società, come direttore generale e quindi con compiti più estesi rispetto al mercato. Del resto il dirigente piacentino, contattato a più riprese da grandi d’Italia e d’Europa, è molto stimato da Agnelli e dalla società tutta, pur essendo meno portato ad apparire in pubblico rispetto a Marotta. Potrebbe quindi trattarsi solo di una soluzione temporanea, anche perché i nomi già fioccano.

Come non pensare infatti alla figura di Pavel Nedved, membro del cda e vice-presidente, che potrebbe vedere il proprio ruolo crescere ulteriormente d’importanza? Stando invece a nomi di dirigenti già facenti funzioni amministrative, gira quello di Giovanni Carnevali, dg del Sassuolo e amico storico, nonché allievo di Marotta, come quello di Michele Uva, che il ruolo lo svolge in Federazione e che si dice molto stimato da Agnelli. Dulcis in fundo, l’ipotesi più suggestiva, quella del ritorno a Torino di Zinedine Zidane, già sparsa nei mesi scorsi dalla stampa spagnola. L’ex allenatore del Real Madrid, dopo aver vinto tre Champions nei tre primi anni di carriera, potrebbe scegliere di cambiare mestiere, sposando ruoli più amministrativi-dirigenziali. A meno che il Manchester United non crolli e Zizou non ceda alla tentazione di succedere a Mourinho…



SPORTAL.IT | 30-09-2018 12:45