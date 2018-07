Juventus, un grande ritorno si tinge di giallo

In attesa di scegliere l’erede di Cristiano Ronaldo, il presidente del Real Madrid Florentino Perez si sta interrogando su cosa possa aver spinto l’ex stella dei blancos a mantenere le promesse di addio sbandierate dopo l’ultima finale di Champions League. Nella notte di Kiev Florentino sembrava ancora avere il coltello dalla parte del manico e forse neppure credeva che il portoghese avesse di fatto già deciso di cambiare aria in maniera irremovibile. Questione di ingaggio, ma non solo, se è vero che è andato a vuoto pure il tentativo disperato del numero uno della società di accontentare le richieste economiche di CR7. Innegabile è che un ruolo l’abbiano giocato le dimissioni inattese e improvvise presentate da Zinedine Zidane meno di una settimana dopo il terzo trionfo consecutivo in Champions. Questione di motivazioni e di ciclo finito, o magari Zizou sapeva per certo che Cristiano sarebbe davvero andato via. Fatto sta che il futuro da allenatore dell’ex fuoriclasse franco-algerino, già nei libri di storia per i successi ottenuti in appena due anni e mezzo di carriera, è tutto da decifrare. Come e dove ripartire dopo un inizio di attività così folgorante?

Resta l'ipotesi Francia, ma Deschamps non sembra volersi fare da parte dopo il titolo Mondiale e allora 'Liberdad Digital' ha la soluzione che sarebbe clamorosa: secondo il portale spagnolo infatti Zidane è vicino al ritorno alla Juventus, a partire da ottobre, con il ruolo di consigliere che lavorerebbe al fianco di Fabio Paratici, tra gli artefici del colpo Ronaldo. Un’ipotesi suggestiva, che permetterebbe all’ex numero 21 bianconero di tornare a Torino 17 anni dopo l’addio dell’estate 2001, quando Zinedine salutò il pianeta Juventus dopo cinque anni di successi. La carriera da allenatore sarebbe messa in secondo piano a favore di un nuovo incarico, affascinante e suggestivo. Sarebbero però da definire i contorni del ruolo di Zidane, che rischierebbe di fare ombra non solo al tecnico Massimiliano Allegri, ma anche a Pavel Nedved, attuale vice-presidente, ma anche voce tecnica della dirigenza, stranamente assente però alla presentazione di Cristiano. 'As' ha riportato la pronta smentita della Juventus alla trattativa, ma il giallo resta e tinge di passione la già folle estate bianconera.

SPORTAL.IT | 17-07-2018 17:20