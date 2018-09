Juventus, un italiano per il dopo Dybala

L'inizio di stagione, decisamente complicato, di Dybala (zero gol a referto e due panchine di fila) ha già generato tante indiscrezioni circa il futuro dell'argentino. C'è chi crede che, al termine del campionato in corso, se la Joya dovesse deludere, si potrebbe anche arrivare ad una clamorosa cessione (l'argentino ha appena rinnovato il proprio contratto con i bianconeri, con scadenza nel 2022).

La Juventus starebbe già valutando diverse ipotesi per individuare il possibile erede di Dybala. In pole position ci sarebbe il fuoriclasse della Fiorentina Chiesa. I rapporti tra la società bianconera e quella gigliata sono decisamente buoni, come confermato dalla perfetta riuscita dell'operazione Pjaca. La valutazione di Chiesa aumenta di anno in anno. Al momento siamo attorno ai 70/80 milioni di euro. La Juventus, cedendo Dybala (a non meno di 80/90 milioni di euro), avrebbe il cash necessario per trovare l'accordo economico con il club gestito dai Della Valle che, tuttavia, continuano a ribadire l'incedibilità del proprio gioiello (in estate hanno rifiutato moltissimi proposte, alcune anche dall’entità economica importante).

Juventus ma non solo. Chiesa, classe 1997, piacerebbe molto anche all'Inter che, già nel corso dell'ultima finestra di mercato, aveva provato, senza successo, a strapparlo ai viola. Attenzione anche alle piste estere. Tantissimi i club interessati all'attaccante esterno della Fiorentina e della Nazionale, soprattutto della prima fascia inglese e spagnola. Nelle ultime ore si è parlato, in particolare, di un possibile contatto con il Chelsea di Sarri. La Juventus, comunque, resta in pole position per un giocatore che è destinato a diventare un vero e proprio uomo mercato nel corso della prossima estate.

SPORTAL.IT | 06-09-2018 08:30