Juventus: un nuovo contatto di Suarez fa sognare i bianconeri

Nuovi importanti indizi da Barcellona fanno sperare la Juventus. Luis Suarez infatti è tra i giocatori che i blaugrana hanno deciso di non convocare per l’amichevole contro il Nastic, ulteriore segnale di parti sempre più lontane. E se certamente la fila delle pretendenti all’uruguaiano è importante, i bianconeri sembrano precedere altri nelle priorità del giocatore.

In Spagna si parla con insistenza di un contatto con l’Atletico Madrid, ma intanto il Pistolero si sta muovendo in maniera apparentemente molto diversa. Lo spiega anche la ‘Gazzetta dello Sport’, che riferisce di conferme non ufficiali ma sempre più diffuse secondo le quali Suarez sarebbe in contatto con l’Università per Stranieri di Perugia.

Il capoluogo umbro sarebbe la sede da lui scelta per sostenere l’esame di italiano, passaggio decisamente utile per ottenere un passaporto che poi utilizzerebbe proprio per dare inizio alla sua avventura in Serie A con la maglia della Juventus.

Secondo la ‘Rosea’ quello che balla a questo punto è proprio la futura destinazione dell’attaccante, mentre la sua partenza da Barcellona non pare più in discussione. Si parla infatti di rapporti pressoché nulli con Ronald Koeman, perfino quando i due si trovano entrambi al centro tecnico del club (dove Suarez si sta comunque allenando).

Il nuovo allenatore blaugrana avrebbe parlato chiaro a Suarez, spiegandogli di non vederlo nel suo progetto tecnico. In più il suo stipendio pesa non poco sulle casse catalane, e anche per questo la sua rinuncia non sarebbe vissuta affatto male dalla dirigenza.

Ora resta solo da capire come e quando consumare un addio decisamente nell’aria. E come si collocherà la Juventus nei nuovi progetti di Suarez. Monitorando i suoi eventuali spostamenti verso Perugia.

Proprio quelli che potrebbero essere un passo intermedio verso il definitivo viaggio a Torino.

OMNISPORT | 13-09-2020 11:44