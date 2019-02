Juventus, un obiettivo di mercato verso il grande rifiuto

La prima metà degli ottavi di finale di Champions League ha spalancato o quasi la porta dei quarti a tre squadre, Paris Saint-Germain, Real Madrid e Tottenham, che hanno ipotecato la qualificazione nei doppi confronti rispettivamente contro Manchester United, Ajax e Borussia Dortmund, mentre tutto da giocare sarà il ritorno tra Porto e Roma.

Soprattutto, però, le gare hanno messo in evidenza giovani da seguire con molta attenzione, oltre a fuoriclasse già conclamati come le stelle del Real Madrid e del Psg o come lo stesso Edin Dzeko.

Nomi come quelli di Nicolò Zaniolo o Matthijs de Ligt fanno e faranno parte a lungo dei taccuini delle big di tutta Europa e se la Roma farà l’impossibile per provare a trattenere il gioiellino classe ’99 arrivato nel’operazione che ha portato all’Inter Radja Nainggolan, poche speranze ha l’Ajax di riuscire ad evitare la partenza del proprio capitano. I Lancieri hanno tenuto testa con onore al Real Madrid grazie alla classe della nuova generazione di talenti sfornati dal vivaio del club, su tutti quel Frenkie de Jong già venduto al Barcellona per 70 milioni.

L’incasso della cessione di de Ligt, anch’egli classe ’99, non si annuncia di molto inferiore anche perché l’asta è pronta a infuriare. In Italia parteciperà la Juventus, che segue il giocatore da tempo nel piano di ringiovanimento della difesa che vedrà la luce nella prossima estate, ma il rischio concreto per i bianconeri è quello di andare incontro a una beffa perché il sogno di de Ligt sarebbe quello di giocare nel Barcellona.

A rivelarlo è stato André Onana, portiere camerunese dell’Ajax, in un’intervista al 'Mundo Deportivo': “Come De Jong, anche Matthijs vorrebbe andare a Barcellona. Ho parlato più volte con entrambi di questo e so che a de Ligt piacerebbe andare a giocare lì” la rivelazione di Onana, che a propria volta ha un passato nel vivaio dei blaugrana.

