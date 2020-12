Juventus, una big d'Europa prende posizione su Dybala

Avversarie sul campo nella rincorsa annuale alla Champions League, Juventus e Bayern Monaco lo sono anche sul mercato. L’ultima operazione che le ha viste protagoniste è stato il ritorno in Germania di Douglas Costa con la formula del prestito dopo due stagioni non esaltanti a Torino, ma il futuro potrebbe riservare altre sorprese, come magari un affare incrociato con Paulo Dybala in Baviera e David Alaba in bianconero.

Il vice-presidente del Bayern, Karl-Heinze Rummenigge, ha parlato di tutto questo in una lunga intervista concessa a ‘Tuttosport’ nella quale l’ex attaccante dell’Inter ha però smentito seccamente l’ipotesi che Dybala possa trasferirsi in Bundesliga: “Posso garantirvi che non c’è niente di vero. Non abbiamo mai nemmeno avuto un contatto serio con il suo agente”.

Contatti che, tuttavia, potrebbero anche iniziare, prima o poi, come quelli che molti top club europei hanno avviato per Alaba, a scadenza di contratto con il Bayern e tutt’altro che convinto di restare.

Rummenigge fa muro: “Ogni squadra pensa giustamente a rinforzarsi. E’ normale, in questa situazione, che i top club pensino ad Alaba. Adesso tocca a lui prendere una decisione e magari cambierà squadra. O magari ci ripensa e resta al Bayern. Vedremo”.

Poi sul futuro di Douglas Costa: “Non abbiamo ancora deciso se riscattarlo a fine anno, è troppo presto. Sicuramente siamo molto contenti di lui. Lo abbiamo ritrovato bene, è il giocatore che ci serviva”.

Rummenigge ha poi espresso la propria delusione per la mancata assegnazione del Pallone d’Oro 2020. Il candidato era pronto…: “Robert è stato il migliore di tutti nel 2020: ha segnato un sacco di gol vincendo cinque trofei. Era davvero impossibile fare meglio di lui. Ho chiamato Gianni Infantino, il presidente della Fifa, facendogli notare che non è bello che nel 2020, senza Pallone d’Oro, ci sia un buco nell’albo d’oro del miglior giocatore. I campionati più importanti, nonostante il Coronavirus, sono arrivati alla fine e i giocatori più forti hanno fatto la differenza anche al tempo del Covid. Lewandowski più di tutti”.

Lewandowski meglio di Cristiano Ronaldo, quindi?: “Cristiano continua a sorprendermi ogni anno di più – ha concluso Rummenigge – Quando sono stato a far visita alla Continassa di recente su invito di Agnelli, l’ho visto sorridente come sempre. Mentalmente fa la differenza, è in grado di trascinare la squadra in ogni momento. Sono pochi i giocatori con la sua qualità”.

