Juventus, una voce di mercato dalla Spagna turba la quiete

Grazie alla vittoria in casa dell'Inter la Juventus è tornata in testa alla classifica della Serie A, lasciata dopo la terza giornata quando i bianconeri avevano pareggiato senza reti sul campo della Fiorentina. Sembra passato tanto tempo da quel giorno in cui i bianconeri, per l'occasione in campo con una strana maglia biancorossa, attirarono molte critiche a causa di una prestazione non convincente, eppure in meno di un mese e mezzo Maurizio Sarri sembra essere già riuscito a far quadrare i conti sul piano dei risultati e anche del gioco.

Tra i protagonisti della svolta dei campioni d'Italia c'è sicuramente Gonzalo Higuain, autore di gol pesanti contro Napoli e Inter, ma anche Paulo Dybala, che ha trovato spazio da titolare nelle ultime due partite contro Bayer Leverkusen e contro i nerazzurri, sbloccando il risultato a San Siro e mostrando un'ottima intesa con Cristiano Ronaldo, ovviamente intoccabile là davanti. Decisivo il passaggio al modulo a rombo, con un trequartista alle spalle delle due punte, ovvero Aaron Ramsey o Federico Bernardeschi, quest'ultimo titolare nella gara vinta contro la squadra di Conte.

Non tutti però sorridono in casa bianconera. C'è infatti chi è costretto a guardare l'ascesa della squadra da fuori, come Mario Mandzukic, fuori lista in Champions League e ai margini della gerarchia del tecnico toscano anche in campionato, ma anche come Adrien Rabiot.

Il francese è sicuramente il giocatore più in difficoltà tra i nuovi acquisti portati dall'ultima sessione di mercato, a parte Merih Demiral, il difensore turco ex Sassuolo in campo solo contro il Verona, senza neppure riuscire a convincere. Rabiot sta faticando a inserirsi nei meccanismi del calcio italiano, a livello tattico e di ritmo al punto da non riuscire a conquistare una maglia da titolare. Uno scenario inatteso per un giocatore arrivato a parametro zero e cui la Juventus riconosce un ingaggio di 7 milioni netti, ma soprattutto uno scenario ritenuto "inaccettabile" dalla madre-agente di Rabiot, Veronique, che starebbe pensando al clamoroso addio anticipato alla Juventus.

Secondo quanto trapela dalla Spagna, infatti, la signora Rabiot avrebbe riallacciato i rapporti con il Barcellona, ovvero la squadra che lo scorso gennaio era stata a un passo dal mettere sotto contratto il centrocampista, prima di mollare la presa di fronte alle elevate richieste d'ingaggio. Ora qualcosa può cambiare e a metà stagione la Juve potrebbe perdere uno dei fiori all'occhiello del proprio mercato.

SPORTAL.IT | 08-10-2019 20:16