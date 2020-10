Juventus Under 23, altri due positivi al Covid-19: un calciatore

Fioccano i casi di Coronavirus nel mondo del calcio in Italia. Anche la Juventus si trova a dover fare ovviamente i conti con il Covid-19, non solo nella prima squadra con i casi di Cristiano Ronaldo e McKennie.

Come infatti comunicato dalla società, ci sono altri due positività nella formazione Under 23 che milita in Serie C. Dopo l’allenatore Lamberto Zauli, sono risultati positivi il calciatore Tommaso Barbieri e un componente dello staff.

“Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 di altri due componenti del gruppo squadra U23: si tratta del giocatore Tommaso Barbieri e di un componente dello staff”.

Tutta la squadra attualmente si trova in isolamento fiduciario, in attesa di nuovi sviluppi sia sul fronte Coronavirus che sul fronte campionato di Serie C.



OMNISPORT | 15-10-2020 21:05