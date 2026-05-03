Pagelle di Juventus-Verona 1-1: Vlahovic risponde a Bowie. Passo falso Champions per i bianconeri

Ecco i top e flop del match dell'Allianz Stadium, valevole per la 35a giornata di Serie A. Chance sprecata per la Vecchia Signora.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

C’era un tempo la fatal Verona. Oggi i gialloblù, già retrocessi, vanno a far danni anche in trasferta. La Juventus si ferma e non va oltre l’1-1 contro la formazione guidata da Sammarco. Veneti in vantaggio nel primo tempo con il gol di Bowie al primo tiro in porta. Nella ripresa, Spalletti si gioca la carta Vlahovic e su punizione il serbo trova la rete del pari. Nel finale Zhegrova sfiora la rete della vittoria con una conclusione che si infrange sul palo.

Le scelte di Spalletti e Sammarco

La Juventus ha la ghiotta possibilità di agganciare il Milan al terzo posto, staccare ulteriormente il Como e mettere pressione alla Roma. I bianconeri sono avvantaggiati anche da un calendario che li mette di fronte a un Verona già retrocesso. Spalletti recupera Yildiz dal primo minuto e schiera la formazione titolare con David confermato centravanti. Sammarco prima del match ha spiegato l’obiettivo rimasto agli scaligeri: chiudere al meglio un torneo che non è stato all’altezza delle aspettative. Il 3-5-2 gialloblù è quello annunciato con Valentini in luogo dell’infortunato Bella-Kotchap.

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La Juve gioca, Bowie segna

La partita la fa la Juventus, perennemente nella metà campo avversaria anche se con un ritmo non elevato. Il Verona davanti non si fa mai vedere e d’altra parte parliamo di una squadra che ha segnato un solo gol nelle ultime 6 gare e che affronta i bianconeri che non prendono gol da 21 marzo. Bremer fa tremare la traversa di Montipò nell’occasione più importante della prima mezz’ora. Locatelli becca un giallo per simulazione. Nell’azione opposta a gran sorpresa Bowie segna l’1-0 nella prima sortita offensiva degli scaligeri. La Vecchia Signora accusa il colpo e inizia a giocare con troppa frenesia. Cambiaso prova a dare una scossa ma Edmundsson si immola e salva.

Torna Vlahovic ma è solo pari

Dopo l’inspiegabile primo tempo, Spalletti cambia modulo. Fuori Thuram, dentro Vlahovic. E proprio il serbo, 180 giorni dopo l’ultima volta, trova il gol del pari su calcio di punizione. Montipò non è esente da responsabilità, anche se un attimo dopo di riscatta sul tap-in sotto porta di Conceicao. A 15 minuti dalla fine, i bianconeri si giocano la carta Boga per uno schieramento ancor più offensivo. Poco dopo tocca a Koopmeiners e Zhegrova completare la girandola delle sostituzioni. Non viene preso in considerazione Openda, ormai definitivamente ai margini del gruppo e neanche più carta della disperazione. Sfortunato Zhegrova che prende il palo con una bella conclusione.

Le pagelle della Juventus

Di Gregorio 6 Il Verona non tira in porta e segna nell’unico tentativo. L’ex Monza non ha però responsabilità.

Il Verona non tira in porta e segna nell’unico tentativo. L’ex Monza non ha però responsabilità. Kalulu 6 Solita partita attenta del francese con spirito collaborativo anche in fase offensiva. Certo, le soluzioni scelte non sempre sono efficaci nella metà campo avversaria.

Solita partita attenta del francese con spirito collaborativo anche in fase offensiva. Certo, le soluzioni scelte non sempre sono efficaci nella metà campo avversaria. Bremer 5 Il gol di Bowie è un suo pasticcio difensivo.

Il gol di Bowie è un suo pasticcio difensivo. Kelly 6 Meglio del compagno di reparto. Anzi, prova spesso a dare la carica ai compagni nell’unico momento di sbandamento del primo tempo. (Dall’80’ Koopmeiners ng ).

Meglio del compagno di reparto. Anzi, prova spesso a dare la carica ai compagni nell’unico momento di sbandamento del primo tempo. (Dall’80’ ). McKennie 5 L’americano è in affanno e lo è stato per buona parte della seconda metà di stagione. Pigro anche negli inserimenti, di solito la specialità della casa.

L’americano è in affanno e lo è stato per buona parte della seconda metà di stagione. Pigro anche negli inserimenti, di solito la specialità della casa. Locatelli 5 Il ritmo della Juve è lento e lui ne ha grandi responsabilità.

Il ritmo della Juve è lento e lui ne ha grandi responsabilità. Thuram 5,5 Va in modalità risparmio energico. E non va bene. (Dal 46′ Vlahovic 7 Entra e dà la carica, tornando anche al gol).

Va in modalità risparmio energico. E non va bene. (Dal 46′ Entra e dà la carica, tornando anche al gol). Cambiaso 5,5 Poco incisivo anche quando attacca, che dovrebbe essere la sua specialità. (Dal 75′ Boga 6,5 Pochi minuti ma sufficienti da farti porre la domanda: perché in panchina?).

Poco incisivo anche quando attacca, che dovrebbe essere la sua specialità. (Dal 75′ Pochi minuti ma sufficienti da farti porre la domanda: perché in panchina?). Conceicao 6,5 Il portoghese è sempre uno dei più attivi. Punta l’uomo, spesso lo salta creando opportunità da rete. (Dall’80’ Zhegrova 6,5 E’ uomo da ultimi minuti, li sfrutta bene).

Il portoghese è sempre uno dei più attivi. Punta l’uomo, spesso lo salta creando opportunità da rete. (Dall’80’ E’ uomo da ultimi minuti, li sfrutta bene). Yildiz 5 Ma è davvero Yildiz? Sembra una controfigura sbiadita creata da AI.

Ma è davvero Yildiz? Sembra una controfigura sbiadita creata da AI. David 5 Male anche stasera il canadese. Tiene pochi palloni e non aiuta la squadra. (Dal 69′ Miretti 5,5 Non dà il cambio di passo auspicato né i suoi inserimenti si rivelano un’arma per Spalletti).

Top e flop del Verona