Juventus-Verona 2019-2020, le probabili formazioni

Turnover in arrivo per la Juventus di Maurizio Sarri, che affronta sabato alle 18 l'Hellas Verona. Il tecnico bianconero deve fare a meno di Douglas Costa, finora sempre titolare: al suo posto ci sarà Bernardeschi. Davanti Dybala potrebbe prendere il posto di Higuain al fianco di Cristiano Ronaldo. Possibili rotazioni anche a centrocampo, chiedono spazio Bentancur, Rabiot ed Emre Can. In porta scalpita Buffon.

Il Verona deve fare a meno di Stepinski, squalificato: al suo posto dovrebbero giocare Di Carmine o Tutino, ma non è da escludere il ritorno di Pazzini dal 1'. Sulla trequarti ballottaggio Pessina-Zaccagni, c'è Verre.

Probabili formazioni

Juventus (4-3-3): Buffon; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Emre Can, Bentancur, Matuidi; Bernardeschi, Dybala, Ronaldo. All. Sarri

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Zaccagni, Verre; Tutino. All. Juric

SPORTAL.IT | 20-09-2019 08:20