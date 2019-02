Juventus verso un nuovo colpo Real: un big è ai margini

La stagione del Real Madrid prosegue sulle montagne russe. Crisi, ripresa, nuovo calo e poi nuovo picco verso l’alto, quello che la squadra di Solari sta vivendo a ormai poche settimane dal ritorno della Champions League. Ad oggi il sogno di alzare il trofeo per la quarta volta consecutiva sembra azzardato, ma certo le potenzialità tecniche ai Blancos non mancano e si sa che la fase ad eliminazione diretta porta ad azzerare tutto. Anche in campionato le cose sono migliorate, mentre in Coppa del Re è alle viste l’infuocato Clasico di semifinale nel quale il Real cercherà di vendicare il rovinoso 5-0 di fine ottobre che costò il posto a Julen Lopetegui.

I problemi di inizio stagione non sono però ancora del tutto scomparsi e ad oggi il retaggio più evidente riguarda il mal di pancia di alcuni big che in estate erano pronti a fare le valigie dopo l’addio di Cristiano Ronaldo. Il presidente Perez è riuscito a salvare la situazione di Luka Modric, tentato dall’Inter, ma che sembra pronto al rinnovo, mentre molto diverso sembra essere il caso di Marcelo. L’esterno brasiliano sta vivendo una stagione sotto le aspettative a livello di rendimento e anche di minutaggio, avendo giocato meno della metà delle partite di campionato a causa di infortuni, ma anche di scelte tecniche di Solari che nelle ultime partite lo sta dirottando spesso in panchina. Fin troppo facile collegare il tutto alla nostalgia che Marcelo ha di Ronaldo, al quale è unito da un rapporto di amicizia profonda, esteso anche alle rispettive compagne.

Il brasiliano rischia l’esclusione anche dal Clasico di Coppa, segnale chiaro di come non sia più un’indispensabile per il Real. Per il momento il sostituto è in casa ed è Sergio Reguilon, ma Perez ha nel mirino da tempo il giovane del Betis Junior Firpo. La Juventus resta a guardare, consapevole che l’assalto non sarà facile: contratto in scadenza nel 2022, Marcelo, classe ’87, non si potrà liberare per meno di 50 milioni, con ingaggio ovviamente molto alto. La cessione di Alex Sandro può fornire l’introito necessario per quello che sarebbe anche un “regalo” per Ronaldo.

SPORTAL.IT | 05-02-2019 10:50