Juventus, vertice di mercato a Madrid: scambio in vista

Mercoledì di fuoco a Madrid per la Juventus: i bianconeri sono impegnati su due fronti caldi. In campo la squadra di Allegri affronterà l'Atletico di Simeone nell'andata degli ottavi di Champions: è un test decisivo per la Vecchia Signora, chiamata a una grande prestazione per giustificare il suo ruolo di favorita nel torneo.

Ma i campioni d'Italia a Madrid avranno occasione di portare avanti alcuni discorsi di mercato in vista della prossima estate. Il direttore sportivo Fabio Paratici incontrerà nelle prossime ore l'influente procuratore Jorge Mendes. Secondo Tuttosport sul tavolo ci sono i nomi di James Rodriguez, centrocampista colombiano in prestito al Bayern ma ancora di proprietà del Real Madrid, Ruben Dias, promettente centrale del Benfica che Paratici vede come alternativa a De Ligt, e il talento Joao Felix, promessa del Benfica che sta esplodendo in questa stagione.

Non sono esclusi anche incontri con gli agenti di due giocatori del Real Madrid, Isco e Marcelo, entrambi in odore d'addio ed entrambi nel mirino dei bianconeri da tempo.

Soprattutto per il terzino brasiliano l'affare sembra avanzato: secondo le ultime indiscrezioni, il verdeoro potrebbe arrivare la prossima estate in cambio del connazionale Alex Sandro. L'obiettivo di Marcelo è riunirsi il prima possibile al collega e amico Cristiano Ronaldo.

Intanto il presidente del Real Florentino Perez si sta già muovendo per sostituirlo: secondo la stampa iberica, il favorito per la successione sarebbe Alfonso Pedraza, interessante esterno del Villarreal che ha una valutazione di circa 22 milioni di euro. La Juve attende fiduciosa e continua a tessere la sua trama.

SPORTAL.IT | 20-02-2019 11:35