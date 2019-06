Juventus, vertice per Paul Pogba a Londra

La Juventus si muove per riportare in Italia Paul Pogba. Il direttore sportivo Fabio Paratici giovedì era in Inghilterra, a Londra, con la duplice missione di chiudere una volta per tutte la questione Sarri (che aspetta ancora il via libera dal Chelsea) e di portare avanti la strategia per il centrocampista campione del mondo.

Paratici, riporta Sky, ha incontrato il Manchester United negli uffici londinesi del club inglese: il dirigente bianconero ha effettuato il primo contatto con lo scopo di capire la valutazione di Pogba e valutare le eventuali contropartite che potrebbero interessare ai Red Devils e quindi essere inserite nell’operazione.

Il primo nome fatto dalla Juventus è quello di Joao Cancelo, terzino bianconero in uscita da Torino nel mirino anche del City: l’esterno portoghese potrebbe essere una pedina chiave per facilitare la trattativa per Pogba. Il Real Madrid resta molto forte sul transalpino, ma i blancos hanno già speso 258 milioni sul mercato e proporranno anche loro alcune contropartite, Bale in primis.

La Juventus per il centrocampo segue con attenzione anche Tanguy Ndombele: già allacciati i contatti con il Lione, che ha già ricevuto dal Tottenham un’offerta di 45 milioni più bonus, subito respinta al mittente.

Si aspettano nelle prossime ore novità anche sulla questione Sarri: il Chelsea vuole un indennizzo per lasciar andare il mister toscano, che sarà immediatamente reinvestito per avere Frank Lampard dal Derby County.

SPORTAL.IT | 13-06-2019 07:59