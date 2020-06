Juventus, via Bernardeschi: offerto in due scambi di mercato

Federico Bernardeschi non è più considerato da Maurizio Sarri un elemento fondamentale della rosa della Juventus, e diventerà invece una preziosa pedina di mercato in vista della sessione di calciomercato che partirà al termine di questa travagliata stagione.

L’ex centrocampista offensivo viola, che stenta a trovare il suo ruolo nel sistema del mister toscano, è pronto ad essere offerto dal ds Fabio Paratici in due trattative di mercato caldissime.

In primis Bernardeschi potrebbe finire a Londra: la Juve ha imbastito da tempo una operazione con il Chelsea per arrivare a Jorginho, il regista dei Blues che Sarri ha plasmato e lanciato nel suo periodo napoletano e che riprenderebbe con gioia in caso di un addio di Miralem Pjanic. Secondo la Gazzetta dello Sport, quello di Bernardeschi è un nome gradito anche dalla società londinese, e l’affare potrebbe andare in porto.

La seconda ipotesi tiene l’ex Fiorentina in Italia: Bernardeschi potrebbe essere la contropartita tecnica ideale per arrivare a Nicolò Zaniolo, dichiarato obiettivo di mercato dei bianconeri. I giallorossi vorrebbero trattenere il giocatore, ma un’offerta importante garantirebbe una grande plusvalenza che potrebbe far vacillare le convinzioni del patron Pallotta, sempre più lontano dal club capitolino

Esiste anche una terza opzione per Bernardeschi: quella della cessione a 40 milioni cash, anche se finora non ci sono pretendenti così interessate al giocatore. Incassata la somma, la Juve potrebbe tentare l’assalto a Federico Chiesa.

SPORTAL.IT | 01-06-2020 17:41