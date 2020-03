Juventus, via Sarri: maxi ingaggio a Zidane che si porta un big

Diversi tabloid inglesi riportano l'indiscrezione di un'imminente offerta d'ingaggio della Juventus a Zinedine Zidane. Secondo il retroscena riportato dai giornali britannici il grande ex dei bianconeri, per cinque anni idolo dei tifosi a Torino, sarebbe in contatto con il presidente dei campioni d'Italia Andrea Agnelli e sarebbe pronto a lasciare il Real Madrid a giugno.

Il club bianconero, deluso da Maurizio Sarri, è intenzionato ad offrire 8 milioni di euro a stagione per l'attuale tecnico del Real Madrid. Il contratto dell'allenatore francese scade nel 2022, ma già da tempo circolano le voci di un possibile divorzio estivo dal club madridista: i rapporti non sono più quelli antecedenti al divorzio di due anni fa, e Zizou potrebbe rescindere consensualmente l'accordo per liberarsi e firmare con un'altra società.

Il Real avrebbe preallertato Maurizio Pochettino, che ha lasciato da pochi mesi il Tottenham, nel caso davvero si arrivasse al divorzio.

Il rapporto tra Zidane e Agnelli è ottimo, e l'arrivo del mister francese farebbe molto felici sia Cristiano Ronaldo, che con lui ha vinto quattro Champions League, sia l'uomo mercato Fabio Paratici, che troverebbe un alleato importante nella caccia a Paul Pogba.

L'approdo di Zidane a Torino, infatti, aumenterebbe a dismisura le probabilità di un ritorno del centrocampista transalpino sotto la Mole.

SPORTAL.IT | 07-03-2020 10:05