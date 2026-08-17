Juventus, dopo Vicario una sola casella da riempire: la mossa per spingere David all’addio e dare l’assalto a Zirkzee 

Sbloccata la trattativa per il portiere, Carnevali punta all’ultimo colpo per accontentare Spalletti: prima, però, deve liberarsi del centravanti canadese

Porte girevoli alla Juventus, che dopo l’acquisto di Jhon Lucumì è ormai a un passo dall’ingaggiare Guglielmo Vicario. Chiuso l’affare col Tottenham per il portiere, all’a.d. Giovanni Carnevali resterà da riempire solo la casella del centravanti: la mossa per liberarsi di Jonathan David e dare l’assalto a Joshua Zirkzee.

Juventus, Vicario ormai a un passo

Dopo la casella del difensore centrale, colmata dall’arrivo di Jhon Lucumì dal Bologna, la Juventus si appresta a colmare quella per il portiere: abbandonata la pista che portava al Emiliano Martinez, l’a.d. bianconero Giovanni Carnevali è ormai a un passo dal definire l’acquisto di Guglielmo Vicario dal Tottenham. L’arrivo dell’ex numero uno dell’Empoli permetterà a Luciano Spalletti di dormire sonni tranquilli: da tempo, infatti, il tecnico della Juve aveva indicato nell’ingaggio di un nuovo portiere la grande priorità del mercato bianconero.

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Juve, David deve fare spazio a Zirkzee

Con Lucumì e Vicario la campagna acquisti della Juventus ha subito un’accelerazione decisiva, ora a Carnevali serve l’ultimo scatto per completare l’organico e accontentare il suo allenatore. Resta uno slot da riempire, quello di alternativa a Randal Kolo Muani nel ruolo di centravanti: al netto dell’infortunio nel pre-campionato, Jeff Ekhator è infatti ritenuto un talento da valorizzare, più che il vero primo cambio dell’attaccante francese. L’obiettivo della Juventus è noto da tempo, Joshua Zirkzee: prima di dare l’assalto al centravanti attualmente in forza al Manchester United, però, Carnevali deve fare spazio nel roster bianconero. Ovvero, deve liberarsi di Jonathan David.

Juventus, la volontà di David

Nel corso degli ultimi due mesi per il canadese, arrivato un anno fa a parametro zero, è registrato l’interessamento di diversi club di Premier League e Ligue 1: Aston Villa, Crystal Palace, Marsiglia, Rennes e, in ultimo, il Paris FC. Nessuna di queste società ha mai presentato un’offerta concreta alla Juventus perché bloccata dalla volontà di David di non lasciare Torino. Per Spalletti, però, il canadese non fa più parte del progetto e oggi allenatore e società hanno deciso di dare un segnale definitivo al giocatore sul fatto che è arrivata l’ora di fare le valigie.

Juventus, la mossa per liberarsi di David

Come Michele Di Gregorio, ormai prossimo a essere sostituito da Vicario, David non è infatti stato convocato per l’amichevole odierna tra la Juventus e la Next Gen. Spalletti e Carnevali, di fatto, non potevano mandare un messaggio più chiaro di questo al centravanti canadese, in teoria perfettamente in forma e arruolabile. Vedremo ora come reagirà David: mancano meno di due settimane alla fine del mercato, il giocatore e i suoi agenti hanno quindi tutto il tempo a disposizione per trovare una nuova sistemazione e concludere in maniera serena l’avventura con la Juve. Che, una volta sistemato David, sarà libera di sferrare l’assalto decisivo a Zirkzee, giocatore che per caratteristiche potrebbe rivelarsi fondamentale nelle rotazioni di Spalletti.