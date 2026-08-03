Juventus, Vicario e Lucumì i prossimi colpi di Carnevali: Nico Gonzalez, corsa a tre Inter-Roma-Atletico Madrid

La squadra bianconera è in tournée, i dirigenti sono rimasti in Italia per esaudire le ultime richieste di Spalletti: il portiere ex Udinese è il principale candidato, il difensore del Bologna può arrivare se parte Gatti

Chi ha detto che il calciomercato va in stand-by durante le tournée? Di certo non quello della Juventus, i tempi stringono e ci sono ancora tante operazioni da portare a compimento. Squadra a Hong Kong, il trio Carnevali-Massara-Ottolini alla Continassa per tessere altre trame.

Juventus, Vicario in pole position

Guglielmo Vicario è sempre più vicino ai bianconeri per diventare il nuovo numero 1, dopo il fallimento delle trattative per Alisson, Dibu Martinez e Suzuki, ormai prossimo al Psg. Soluzione di ripiego? Probabile, ma fino a due anni fa il parere sarebbe stato diverso. Vicario ha vinto l’Europa League da protagonista con il Tottenham nel 2025, mentre l’ultima stagione è stata difficile sia per un infortunio che lo ha lasciato ai box per diverse partite sia per la salvezza risicata conquistata al fotofinish dagli Spurs. Si parla di un prestito con obbligo di riscatto fissato intorno ai 15 milioni di euro.

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Lucumi possibile colpo in difesa

Altro colpo possibile in difesa, reparto per il quale la Juventus continua a monitorare con attenzione la situazione di Jhon Lucumí, individuato come uno dei principali rinforzi per il reparto arretrato. Il difensore colombiano del Bologna gradirebbe il trasferimento in bianconero, dove andrebbe a firmare un quinquennale da 2,5 milioni netti l’anno, ma l’operazione non è ancora entrata nella sua fase decisiva. La Juventus deve prima cedere, segnatamente il posto potrebbe essere liberato da Federico Gatti, che piace al Napoli.

Lucumi, la strategia di Carnevali

Il Bologna ha già respinto una prima proposta della Juventus da 18 milioni di euro più bonus, ribadendo una valutazione vicina ai 28 milioni complessivi, con una parte fissa di circa 25 milioni. Non è escluso, però, che il club emiliano possa prendere in considerazione un’offerta da 25 milioni senza bonus, a patto che venga formulata alle giuste condizioni. Probabile che la strategia di Carnevali sia quella di prendere tempo, dato che il contratto di Lucumi scade nel 2027, e, al momento, non sembrano esserci passi avanti sul fronte del rinnovo. Di conseguenza il tempo potrebbe essere il miglior alleato dei bianconeri, perché i felsinei potrebbero vedersi costretti ad abbassare le pretese.

Nico Gonzalez, in tre su di lui

Sul fronte delle uscite, invece, potrebbe scatenarsi un’asta attorno a Nico Gonzalez. Il giocatore, che vorrebbe tornare all’Atletico Madrid, piace molto a Gasperini, sempre alla ricerca di esterni offensivi per la sua Roma. Ma occhio anche all’Inter: stando a quanto riporta calciomercato.com, la società nerazzurra avrebbe avuto i primi contatti con l’entourage dell’esterno argentino. La Juventus chiede non meno di 28 milioni per lasciarlo partire, fermo restando che Spalletti potrebbe anche pensare di valutarlo soprattutto in caso di cessione di Conceicao verso la Premier.