Juventus, vicino l'accordo per Golovin

Come ha confermato l'amministratore delegato Giuseppe Marotta, la Juventus sta trattando in queste ore con il CSKA Mosca per l'acquisto di Aleksandr Golovin.

La dirigenza bianconera vuole chiudere l'affare prima che il Mondiale possa ulteriormente innalzare il valore del calciatore russo, che può giocare sia da mezzala, sia da trequartista.

L'accordo tra i due club potrebbe essere raggiunto sulla base di 20 milioni di euro più bonus, anche se la società russa vorrebbe ricavarne almeno 25.

SPORTAL.IT | 13-06-2018 11:35