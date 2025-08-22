Juventus, il Villarreal annuncia in video Renato Veiga: i tifosi bianconeri tirano un sospiro di sollievo

Il difensore passerà dal Chelsea al Sottomarino Giallo per circa 30 milioni, firmerà un contratto di sette anni: il web bianconero esulta per aver "scansato" il ritorno del centrale portoghese

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

A metà strada tra l’occasione sfumata e un problema evitato, nella terra di mezzo tra un ritorno desiderato e uno scansato. Renato Veiga, difensore portoghese ex Chelsea, è stato ceduto al Villarreal. Dunque, niente ritorno alla Juventus.

Juventus, niente Veiga-bis

Un’ipotesi che si era fatta strada nei giorni scorsi, anche se una trattativa vera e propria per il ritorno del centrale in bianconero non è mai iniziata. Veiga era arrivato a Torino a gennaio, voluto da Cristiano Giuntoli, con la formula del prestito oneroso per circa 4,5 milioni di euro. Terminato il campionato, il giocatore ha fatto ritorno a Londra dopo aver totalizzato 15 presenze con la maglia della Juventus, con la quale ha esordito il 2 febbraio, in occasione della partita interna di campionato contro l’Empoli, vinta per 4-1.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Veiga: 30 milioni per il Chelsea

Troppo poche 15 presenze per comprendere il reale valore di un giocatore, che ha messo in mostra delle qualità importanti in fase di impostazione, un po’ meno in fase di marcatura. E in Italia, si sa benissimo a cosa si dia maggiore importanza. Fatto sta che i 30 milioni richiesti dal Chelsea avrebbero rappresentato comunque uno scoglio troppo arduo per la Juventus, che ha comunque ancora sei centrali in rosa (Bremer, Kalulu, Gatti, Rugani, Kelly e Cabal).

Il Villarreal nuova casa di Veiga

Il Villarreal ha tagliato la testa al toro: come riporta Fabrizio Romano, il Sottomarino Gallo è pronto a investire 29,5 milioni di euro, bonus inclusi. A questi si aggiungerebbe anche un’importante percentuale sulla futura rivendita in favore del Blues. Dunque niente ritorno in bianconero per il difensore, che volerà in Spagna dopo gli inizi in Portogallo e le esperienze in Svizzera, Germania, Inghilterra e Italia.

Il video del Villarreal

Il club spagnolo ha diffuso un video di presentazione del portoghese simulando una mano di poker tra i club che erano in corsa per il classe 2003 (si intravedono chiaramente le maglie di Juventus, dove Veiga ha giocato negli ultimi 6 mesi, Arsenal, Chelsea e Bayern Monaco). Quando l’inquadratura gira sul giocatore con la maglia del Villarreal (che alla fine del filmato si scoprirà essere proprio Veiga) questo mette tutte le sue fiches sul tavolo, aggiudicandosi mano e giocatore.

Veiga in Spagna, i tifosi della Juve esultano

Una notizia che non dispiace troppo ai tifosi bianconeri: vero che Veiga ha mostrato grinta e attaccamento alla maglia, ma è anche vero che le sue prestazioni non sempre hanno convinto. Enzo non usa mezzi termini: “Grazie, ci hai tolto un altro bidone x l’indifferenziata”. Così come Giuseppe: “meno male che si è accasato”. Mentre Stefano da interista interviene: “Accostato anche all’Inter… meno male che ha firmato per il Villarreal”. Loris invece va controcorrente: “Non e un fenomeno ma sempre meglio di quella pippa spaventosa di Kelly secondo me”. Gabri invece aggiunge: “Sia ringraziato il cielo”.