Juventus, visto Conceicao? Pensaci prima di venderlo, scatta allarme Ronaldo nel Portogallo

Il Portogallo e Cristiano Ronaldo non brillano nelle amichevole pre Mondiali, ma Conceicao risolve l'amichevole contro la Nigeria con una magia

Cresciuto tra una staccata di Alonso, un dritto di Federer e un fade away di Kobe, il calcio ha la meglio. Ha seguito diverse manifestazioni sportive e non. Ama scoprire nuove storie e raccontarle.

Chico Conceiçao si mette in mostra con la maglia del Portogallo. L’esterno arriva al Mondiale dopo una stagione di alti e bassi in casa Juventus. L’ex Porto è imprescindibile per la fase offensiva richiesta da Spalletti: è uno dei pochi che riesce a creare superiorità numerica, non si tira indietro nell’uno contro uno e ha dimostrato capacità balistiche importanti. Gli viene però imputata la mancanza di istinto sotto porta. I tifosi più di una volta lo hanno beccato su questo aspetto, più di una volta nel corso della sua avventura juventina il portoghese ha sbagliato occasioni nitide. Rimane comunque centrale nel progetto Juve e ora vuole mostrarsi anche al Mondiale.

Conceiçao brilla con il Portogallo

L’avvicinamento al grande torneo è iniziato nel migliore dei modi per Conceiçao che nell’ultima amichevole contro la Nigeria prima dell’inizio del Mondiale ha tirato fuori dal cilindro un gol magnifico. Sul risultato di 1-1, a un quarto d’ora dalla fine, il giocatore della Juve – entrato nella ripresa – aggancia il pallone sulla fascia, si accentra e fa partire un tiro a giro perfetto, imparabile per Okoye, autore comunque di una partita straordinaria dove ha tenuto a galla i suoi. Conceiçao si candida dunque a un ruolo da protagonista con il Portogallo, che però sicuramente non potrà uscire soddisfatto dalla partita. Vuoi per la mancanza di qualche uomo chiave nella formazione titolare, vuoi per l’incostanza della manovra in campo, la squadra di Roberto Martinez ha vinto ma non ha di certo brillato. 2-1 il risultato finale: oltre al gol decisivo di Conceiçao, in gol Pedro Neto e Akor Adams.

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Ronaldo non brilla nelle amichevoli e scatta l’allarme Mondiale

Un saluto al pubblico di casa che lascia un po’ l’amaro in bocca. Come era successo per la partita, vinta sempre per 2-1 contro il Cile. E ovviamente le critiche vanno a cascata anche su Cristiano Ronaldo. L’attaccante dell’Al-Nassr, reduce dal suo primo campionato arabo vinto, ha giocato titolare ma è stato tolto al 64′ per far posto a Gonçalo Ramos: un cambio che ricorda molto quanto successo all’esordio nel Mondiale del 2022 scatenando un putiferio. Ronaldo, come tutto il Portogallo, non ha di certo convinto in queste amichevoli pre Mondiali. Come successo contro il Cile, anche contro la Nigeria CR7 ha avuto diverse occasioni nitide, ma sotto porta non è stato incisivo, ed è sempre una notizia se si parla di un giocatore come lui.

Martinez elogia Ronaldo: “Ha cambiato questo sport, è insostituibile”

Ovviamente per Ronaldo non cambia niente. L’attenzione è tutta sull’esordio contro la Repubblica Democratica del Congo e sul suo ultimo Mondiale. Verosimilmente quello in Nord America sarà il suo ultimo grande torneo con la maglia del Portogallo e, dopo l’Europeo del 2016, Ronaldo vuole regalare al suo Paese l’ultimo trofeo che manca nella sua bacheca. Nonostante le difficoltà nelle amichevoli, il ct Martinez gli ha dato completa fiducia: “Un calciatore unico che ha cambiato questo sport. Il suo impegno nei confronti del calcio è ancora un esempio per molti giovani. Ventuno anni di servizio per la nazionale, 227 partite con la maglia della selezione. Nessun altro giocatore ci è mai riuscito. Il numero di gol. Tutti questi dati rendono Cristiano Ronaldo un’icona”. CR7 sarà ovviamente titolare nelle partite del Mondiale, con la fascia da capitano al braccio: “Cristiano non può essere sostituito. Un cambio alla pari è impossibile. Ma come per ogni cosa, bisogna trovare soluzioni e percorrere strade diverse per avere una squadra offensiva in grado di produrre lo stesso numero di gol. I numeri di Cristiano non possono essere replicati da un singolo sostituto, è impossibile”.