Juventus, Vlahovic accelera il recupero: la scelta di Spalletti che cambia la strategia di Ottolini 

Il serbo può tornare in campo prima del previsto e il tecnico preferisce puntare su di lui piuttosto che su un centravanti da trovare sul mercato

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Dusan Vlahovic sta per tornare e Luciano Spalletti ha tutta l’intenzione di aspettarlo: il tecnico preferisce puntare sul serbo per il finale di stagione, piuttosto che inserire un altro centravanti – di sicuro tecnicamente non superiore – da acquistare a gennaio. Una scelta che andrà a modificare la strategia di mercato del d.s. Marco Ottolini.

Juventus, Vlahovic verso il rientro anticipato

Mentre spera che Jonathan David si sia definitivamente sbloccato e che Lois Openda possa iniziare a dare continuità alle sue prestazioni, la Juventus ha deciso di aspettare Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo, fermo da fine novembre per una lesione di alto grado all’adduttore sinistro, potrebbe infatti tornare prima del previsto: secondo Tuttosport il recupero del 9 bianconero procede spedito e Vlahovic potrebbe tornare in campo già a metà febbraio, in tempo per il derby d’Italia con l’Inter, fissato per il week end del 15.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il rapporto con Spalletti

Una notizia rilevante per Luciano Spalletti, che ha sempre identificato Vlahovic come la prima scelta per il suo attacco. Tra i due si è creato subito un ottimo rapporto, soprattutto perché, quando è arrivato alla Juventus, il tecnico ha trovato un attaccante deciso a dare tutto per i bianconeri, a prescindere dal possibile addio a fine stagione a parametro zero. Anzi, Vlahovic vuole sfruttare gli ultimi mesi alla Juventus per strappare il contratto migliore possibile alla sua prossima squadra, che potrebbe essere il Milan.

La richiesta ad Ottolini

Il rientro in anticipo dall’infortunio e il rapporto col giocatore hanno quindi spinto Spalletti a voler puntare su di lui nella seconda metà della stagione. Secondo quanto riferito da Tuttosport, il tecnico ne ha parlato con il d.s. Marco Ottolini, che dunque è chiamato a modificare la strategia messa in piedi per il mercato di gennaio: oltre a Federico Chiesa, infatti, la Juventus cercava una prima punta di peso con cui completare il reparto. Non a caso, nelle ultime settimane erano stati accostati ai bianconeri i nomi di Lorenzo Lucca e Artem Dovbyk, centravanti in uscita rispettivamente da Napoli e Roma. Attaccanti che Spalletti, però, non ritiene superiore a Vlahovic: meglio aspettare il serbo, dunque, che prendere un centravanti che non cambierebbe il destino della Juve.

Le speranze su David e Openda

L’interesse della Juventus verso Lucca e Dovbyk è dunque destinato a raffreddarsi, almeno per la sessione invernale del mercato. Spalletti ha deciso di scommettere su Vlahovic, nel frattempo continuerà a lavorare su David e Openda, nella speranza che garantiscano alla Juventus i gol necessari per restare in zona Champions League e, magari, per tenere vivo il sogno scudetto. E comunque, la Juventus funziona anche senza un bomber: finora sono 16 i giocatori andati a segno in campionato.