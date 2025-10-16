Juventus, Vlahovic più vicino al Barcellona: l’infortunio di Lewandowski accelera i tempi ma Tudor ha un’idea diversa

L’attaccante serbo è sempre più nel mirino del Barcellona che ha perso per infortunio il polacco e potrebbe non rinnovargli il contratto. Ma Tudor è pronto a lanciare Dusan titolare contro il Como

Un po’ di qua e un po’ di là. Dusan Vlahovic in questo momento vive una situazione decisamente particolare. La Juventus da una parte se lo tiene stretto dopo un ottimo avvio di stagione, dall’altra deve dare un occhio al bilancio e potrebbe decidere di venderlo già nella finestra di gennaio. In mezzo c’è il Barcellona che dopo un po’ di tentennamenti sembra pronto a lanciare l’assalto decisivo.

I contatti tra Juventus e Barcellona

Il Barcellona cerca un centravanti per il presente e per il futuro. E da qualche giorno il club blaugrana sembra aver accelerato le operazioni per Dusan Vlahovic. La rivelazione arriva da Tuttosport che rivela che negli ultimi giorni il direttore sportivo Deco avrebbe già avviato i primi contatti con l’agente del giocatore, Darko Ristic. Ma sulle tracce del serbo c’è anche il Bayern Monaco che cerca un’alternativa ad Harry Kane. In questo momento però la formazione spagnola sembra un passo avanti anche nelle preferenze dell’attaccante che in Catalogna potrebbe trovare spazio anche come prima opzione al centro dell’attacco. Resta da capire un dettaglio riguardo i tempi, che tanto piccolo non è. A fine anno Vlahovic potrebbe liberarsi a parametro zero ma la Juve spera di riuscire a chiudere il caso a gennaio, ottenendo almeno un ritorno economico.

L’infortunio di Lewandowski aiuta i bianconeri

A dare una mano alla Juventus potrebbe essere arrivato l’infortunio di Robert Lewandowski. L’attaccante polacco ha avuto un problema fisico nel corso della pausa per le nazionali, salterà sicuramente il Clasico contro il Real Madrid e rischia di restare fuori almeno un mese. Lo stop dell’attaccante arriva però in un momento in cui il Barcellona era alle prese con delle riflessioni sul futuro dell’attaccante. Lewandowski si è guadagnato la conferma grazie a una clausola presente nel suo contratto che è stato automaticamente prolungato di un anno, nell’estate del 2026 si libera a parametro zero e stavolta il Barcellona potrebbe prendere una direzione diversa anche perché il buon Robert ad agosto spegnerà 38 candeline. Resta da capire se i blaugrana avranno intenzione di muoversi già a gennaio o se vogliono aspettare per arrivare a Vlahovic a parametro zero.

Tudor pronto a lanciarlo titolare contro il Como

Chi in questo momento viaggia in una direzione separata è Igor Tudor. Il tecnico croato è intenzionato a fare solo il bene della Juventus nell’immediato senza pensare a contratti, rinnovi e voci di mercato. Vlahovic è l’attaccante più in forma in questo momento in attesa che David e Openda trovino la condizione migliore e amplino la loro conoscenza del nostro calcio. E per questo il tecnico della Juventus sembra intenzionato a schierarlo dal primo momento nella gara sul campo del Como. Accanto a lui ci dovrebbero essere Yildiz e Conceicao anche se i veri problemi per il croato risiedono nella zona difensiva dopo l’infortunio che ha tagliato fuori Gleison Bremer.