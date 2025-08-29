Con il no di Ceballos e l'incognita Kolo Muani-Nico Jackson, l'unica soluzione per la Juventus è il rinnovo di Vlahovic

La società costretta a valutare alternative a Kolo Muani e a sondare l'eventualità Nico Jackson che viene seguito dal Bayern Monaco, con la mancata cessione di Vlahovic il serbo diventa una garanzia

L’alone di pervasività che aveva diffuso l’avvento di Damien Comolli era assai distante da quanto si deve constatare, oggi, che il momento è serio. Non critico, ma serio sicuramente per la Juventus.

Le circostanze che abbiano indotto Xabi Alonso, erede di Carlo Ancelotti sulla panchina del Real Madrid a ribadire che uno degli ultimi oggetti del desidero, Dani Ceballos a rimanere hanno una loro valenza ad appena tre giorni dalla chiusura di questa sessione estiva che tanto prometteva per la squadra di Igor Tudor e che visto una svolta imprevedibile.

Juventus-Psg, Kolo Muani in stand-by

Kolo Muani forse non arriverà, Nico Jackson è diventato l’alternativa numero 1 con qualche domanda in più e l’ospite scomodo Dusan Vlahovic, attaccante in attesa di trasferimento invece sarebbe l’unico da tenersi stretto. Un rinnovo tardivo è la garanzia, per la società e il reparto avanzato.

Come ciò sia potuto accadere sono le vie infinite del mercato a indicarlo, dopo che l’accordo con il Psg non è stato raggiunto per l’attaccante e per le ragioni previste e che hanno confermato le difficoltà nonostante le uscite (l’ultima quella di Savona, in ordine di tempo) e che avrebbero dovuto conoscere l’operazione clou nella cessione di Vlahovic al Milan o in Premier, per via di quell’ingaggio ingombrante e anacronistico a causa degli avvenimenti seguiti all’arrivo del serbo dalla Fiorentina. Allora tutto era diverso, la Juventus era differente.

Fonte: ANSA

Ceballos e Nico Jackson, due facce della stessa Juventus

Vlahovic e il rinnovo come unica via

Comolli si è affrettato a ribadire che Vlahovic rimarrà al 99% (come Nico Gonzales, d’altronde), perché le probabilità funzionano così e in questi giorni che ci separano dal 1° settembre si potrebbe assistere a un cambio di registro improvviso. Quel residuo non va ritenuto irrilevante.

Magari da parte del Milan che, trattativa last second, potrebbe inventarsi la chiave giusta per chiudere e mettere a segno un colpo garantito che ne dicano alcuni. La qualità tecnica, la visione e anche l’intelligenza di Vlahovic non possono e non devono essere negate, e non è una stagione che offusca quelle stesse possibilità.

Nota a margine: oggi Tuttosport riporta di un retroscena, il rifiuto di Dusan all’ultima offerta da parte del Milan che avrebbe quindi puntato su Chris Nkunku per non trovarsi senza rinforzi, a seguito delle ultime vicende assai sfortunate.

Il rinnovo costituisce una carta da non sottovalutare, perché la Juventus ha investito e deve comunque garantirsi, tutelarsi in vista della scadenza di contratto dell’attaccante (anno 2026) che punta al Mondiale con una motivazione alta, che lo può spingere a giocare ai livelli che gli sono propri. In campionato come in Champions, palcoscenico di non poco conto per lui.

Come si è arrivati a Nico Jackson

Forse, a fare due conti, spingersi a spendere per Kolo Muani quelle cifre chieste dal Psg avrebbe avuto senso solo se Vlahovic avesse fatto il biglietto per Milano, altrimenti meglio il prolungamento di contratto e rinegoziare anche quell’ingaggio che pesa e tanto sul bilancio.

Meglio virare, con un debole sondaggio che sta prendendo maggiore spessore, verso Nicolas Jackson che il Chelsea non regala e su cui già c’è il Bayern Monaco. Insomma, alternativa non semplice ma che Comolli e gli altri valutano meno ambiziosa dei 10 milioni del prestito oneroso e infine 50 milioni chiesti dai francesi.

Vedremo, perché il valore di mercato non si discosta di molto ma a fare la differenza saranno formula e tempi di versamento dei pagamenti.

Ceballos e le garanzie di Xabi Alonso al Real

Per quel che riguarda Ceballos, presunta alternativa a Zhengrova, l’allenatore del Real è stato abbastanza sicuro nell’affermare che resta. “Gli ho parlato ed è tutto risolto: resta”. E ha colto l’occasione per avvisare quelli che si sentivano già sicuri del proprio ruolo con il giocatore diretto alla Juventus: “Ha ancora lo stesso ruolo di prima, la mia opinione su di lui non è cambiata”.

Al club bianconero un trequartista con la sua qualità tecnica sarebbe servito, eccome ma l’epilogo non è ancora definitivo. Come ha sussurrato lo stesso Xabi Alonso, meglio non farsi trovare impreparati.